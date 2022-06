«Yvidero m’a demandé de faire une vidéo pour insulter…», les révélations d’Apoutchou sur ses clashs

Connu sur les réseaux sociaux grâce à ses clashs à longueur de journée, l’activiste ivoirien Apoutchou a fait de troublantes révélations sur les commanditaires de ses prises de bec avec ses compatriotes ivoiriens.

En Côte d’Ivoire, les attaques entre acteurs du showbiz et ou internautes ont pris une dimension incontrôlable. C’est le cas d’Apoutchou qui s’est fait une visibilité sur Facebook avec les clashs. Mais, ses sorties ont pris une mauvaise tournure et Apoutchou a décidé de se repentir. Selon lui, plusieurs artistes lui avaient demandé de faire des clashs sur eux mais il reste le seul blâmé dans l’affaire.

« Il y’a des artistes que j’ai insulté sur internet ici, pourtant c’est eux même qui m’ont dit de les insulter. Mais quand c’était gâté, ils sont pas sortis pour dire que c’est nous qui avons demandé à Apoutchou National de faire cela pour qu’on est de la visibilité. Mais j’ai pris tout sur moi, les gens m’ont insulté et insulté ma mère, j’ai accepté. Tout cela pour ne pas gâter la crédibilité de l’artiste » a révélé Apoutchou. C’est le cas, dit-il de Yvidero qui lui aurait demandé de faire une vidéo pour insulter Eunice Zunon.

Apoutchou insulte Eunice Zunon pour Yvidero

Il n’est plus à démontrer que la forte notoriété d’Apoutchou National sur les réseaux sociaux a été le fruit de nombreux clashs. Selon les informations, Yvidero s’est attirée la colère d’Apoutchou pour s’être mêlée des brouilles avec Bamba Ami Sarah. Et Apoutchou n’a pas pu se retenir face aux déclarations d’Yvidero qui l’invite à réfléchir sur ses actes avant de les poser.

« La première fois que tu faisais ton palabre avec Eunice Zunon, tu (Yvidero) m’as appelé pour que j’insulte Eunice Zunon. Tu pensais que je ne parlais pas avec Eunice Zunon et tu m’as appelé pourque je fasse une vidéo sur elle. Tu m’as dit qu’Eunice Zunon sort avec un comédien en Côte d’Ivoire », a-t-il révélé dans un direct.

Il poursuit en révélant l’identité d’une congolaise, une certaine Vanessa Casimoro. « Je jure, si je ment, que Dieu ne me donne pas ce que je veux dans ma vie », a-t-il souhaité avant d’aouter : « la deuxième fois tu m’as appelé, Vanessa Casimoro ou Caki…, la Congolaise. Tu m’as appelé pour que je fasse une vidéo sur elle parce qu’elle t’a insulté. Je n’ai pas fait de direct sur la fille là, je ne la connaissait ni de près ni de loin. Moi on ne me téléguide pas. On ne m’envoie pas pour aller faire direct sur les gens… » a-t-il indiqué.