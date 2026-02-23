Yseult en colère après que les JO 2026 ont partagé sa prestation sans la créditer

Yseult a dénoncé, le 22 février 2026, la publication par le compte officiel des Jeux olympiques sur X d’une vidéo de sa prestation lors de la cérémonie de clôture sans la mentionner, déclenchant une vive polémique en ligne . La chanteuse, présente sur la scène de la cérémonie de clôture des Jeux d’hiver, a partagé la séquence et exprimé son mécontentement publiquement, provoquant de nombreux échanges sur les réseaux sociaux.

La cérémonie de clôture, qui marquait la fin des compétitions et a rassemblé des milliers de spectateurs, avait programmé plusieurs artistes pour animer la soirée. Parmi eux, Yseult a interprété un morceau repris et applaudi par le public. Selon les publications relayées sur X par le compte officiel des Jeux, la séquence de sa prestation a été diffusée sans qu’elle ne soit mentionnée dans la légende ou le message accompagnant la vidéo.

Sur son compte, Yseult a réagi en anglais, publiant la vidéo et un message critique : « Posting my performance without even notifying me @jeuxolympiques says a lot. The erasure of Black women artists rarely begins with loud statements.. just quiet “oversights”. But i guess you’re not ready for that conversation. Anyway! 💋 » Cette prise de position a immédiatement alimenté des commentaires contrastés, certains défendant la chanteuse et d’autres relativisant la situation au regard de la visibilité offerte par l’événement.

Yseult : son coup de gueule après les Jeux Olympiques

La réaction d’Yseult a suscité des réponses virulentes de la part d’internautes. Plusieurs commentaires reproduits sur les fils de discussion reprochaient à l’artiste de se plaindre d’une exposition considérable : « Vraiment ? Ton message n’est pas très clair. Si tu étais là, tu n’étais pas au courant qu’ils allaient le publier ? C’est une plateforme pour toi, personne ne te connaissait avant ça« , écrit un utilisateur. Un autre ajoute : « Tu peux arrêter de pleurer deux minutes ? Bon sang. On en a marre de toi« .

D’autres réactions, plus argumentées, ont pointé vers les modalités contractuelles habituelles autour des cérémonies. Un internaute a rappelé que les artistes participant à ce type d’événement accordent souvent au Comité international olympique et à ses partenaires des droits d’utilisation : « les artistes/interprètes/athlètes participant aux cérémonies, événements, matchs, etc., accordent au CIO et à ses partenaires tous les droits d’utiliser leur nom, image, ressemblance, vidéos et photos à des fins promotionnelles, médiatiques et d’archives« , ajoutant qu’il revenait aux artistes ou à leurs représentants de vérifier ces dispositions contractuelles.

En parallèle, une partie du public a soutenu la position d’Yseult, estimant que l’absence de crédit constitue un problème de reconnaissance. Ces soutiens ont dénoncé un manque de reconnaissance et rappelé l’importance de créditer systématiquement les artistes lorsque leurs prestations sont diffusées par des comptes officiels ou des médias.