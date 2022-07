Youssef Msakni, un des capitaines les plus célèbres de l’équipe nationale de Tunisie

Parmi tous les capitaines de l’équipe nationale de football de Tunisie, Youssef Msakni est considéré comme un des plus performants et des plus célèbres.

Parmi les faits essentiels de Youssef Msakni, il est important de noter qu’il est né en 1990. Il est nécessaire d’indiquer que ce joueur de football d’origine tunisienne occupe le poste d’attaquant sur le terrain.

En ce qui concerne les particularités de la carrière professionnelle de ce joueur de football tunisien, il est important de noter qu’il a débuté en 2006. Il a signé son premier contrat avec le club Stade Tunisien. Il a joué pour le Stade Tunisien pendant la saison 2006-2007.

Parmi les autres équipes de football pour lesquelles Youssef Msakni a joué au cours de sa carrière professionnelle il est nécessaire d’indiquer les suivantes:

-Le club tunisien Espérance Tunis à partir de 2008 et jusqu’en 2013.

-Le club qatari Al-Duhail depuis 2013.

-Le club belge en 2019 en tant que footballeur prêté.

-Le club qatari Al Arabi depuis 2021 en tant que joueur prêté.

Les statistiques de la carrière internationale de Youssef Msakni

En parlant des particularités de la carrière internationale de ce joueur tunisien, il est important de souligner que pendant 2006-2007, il a fait partie de l’équipe nationale U17. Depuis 2009, il a commencé à jouer dans la composition de l’équipe nationale de Tunisie.

Parmi les tournois internationaux auxquels il a pris part en tant que membre de l’équipe de Tunisie, il est nécessaire de nommer la CAN 2010 et 2012 (3 buts marqués), CAN 2013 (1 but inscrit), CAN 2015 et 2017 (4 buts marqués). En 2019, il a pris part à la CAN quand son équipe a gagné la quatrième place.