Youssef Msakni absent face au Stade Malien après le décès de son père

L’Espérance Sportive de Tunis devra s’en passer d’un de ses éléments majeurs ce week-end en Ligue des Champions de la CAF. Youssef Msakni n’a pas pris part au déplacement de l’équipe, opéré vendredi à destination du Mali, où l’EST affrontera le Stade Malien dimanche pour la 5e journée de la phase de groupes.

Cette absence n’est liée ni à une blessure ni à une décision tactique de l’encadrement. Le milieu offensif tunisien traverse une période de deuil : il a perdu son père, Mondher Msakni, ancien international de la Tunisie. Face à cette épreuve personnelle, Youssef a choisi de rester auprès des siens pour traverser ces moments douloureux.

Sur le plan sportif, le club perd une pièce d’expérience et de caractère, surtout en compétition continentale où Msakni a souvent pesé. Néanmoins, dans ce contexte particulier, la priorité est donnée à l’humain. Les dirigeants et les supporters ont affiché leur solidarité envers le joueur et sa famille.

Mobilisation autour du joueur et enjeu sportif

Privée de l’un de ses cadres, l’ES Tunis doit désormais réorganiser son entrejeu avant un déplacement capital. Les Espérantistes tenteront de canaliser l’émotion en la convertissant en détermination sur le terrain : l’objectif affiché reste de ramener un résultat positif et, idéalement, de le dédier à leur coéquipier absent.

Le rendez-vous au Mali revêt une importance particulière dans la course à la qualification. Les remplaçants appelés à entrer en jeu auront la responsabilité de compenser l’absence de leadership que représente Msakni, tandis que le staff technique devra ajuster son plan pour conserver l’équilibre offensif et défensif du groupe.

Au-delà du score, cette rencontre permettra au club et à ses fans de manifester leur soutien en actes, en espérant offrir un motif de réconfort à Youssef et à sa famille en ces heures difficiles.