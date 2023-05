Youssef En-Nesyri égale Kylian Mbappé

-Publicité-

Buteur jeudi lors du nul face à la Juventus (1-1) en Ligue Europa, Youssef En-Neysi a porté son total à 16 réalisations en 28 match avec Séville sur l’année civile 2023, égalant au passage un certain Kylian Mbappé.

En surprenant le gardien Szczesny après une contre-attaque menée par son coéquipier Ocampos, Youssef En-Nesyri a une fois de plus révélé tout son talent (immense). Avec ce 16ème but en 28 matchs sur l’année civile 2023, le Lion de l’Atlas contribue grandement à la progression de Séville en compétitions européennes et a même rejoint Kylian Mbappé au nombre de buts marqués cette année.

Si la saison des joueurs en Blanc et Rouge est morne en championnat (ils occupent la 11ème place), elle est bien plus passionnée en Ligue Europa, une compétition qu’ils ont remportée à six reprises lors des six finales disputées. En cette fin de saison 2022-2023, l’équipe dirigée par José Luis Mendilibar Etxebarria, qui a transformé l’équipe depuis sa prise de fonction fin mars, pourrait bien se diriger vers une septième finale. Cela dépendra de leur performance lors du match retour à domicile contre La Vieille Dame, qui aura lieu jeudi prochain.

- Publicité-

Après une saison exceptionnelle où il a marqué 24 buts toutes compétitions confondues avec le FC Séville lors de la saison 2020-2021, En-Nesyri a connu une (longue) période de baisse de forme qui a duré plus d’un an et demi au total. Cela l’avait même amené à envisager un départ lors du dernier mercato hivernal. Finalement, il a décidé de rester et cela s’est avéré être un choix judicieux… Sa nomination en tant que meilleur joueur de la Liga en avril témoigne de son retour en force sur la scène footballistique.

Articles similaires