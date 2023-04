Yonnan: Nikanor et First King font une émouvante demande à Dieu (Lyrics)

Comme annoncé en grandes pompes depuis bientôt un mois, Nikanor et Fisrt King ont dévoilé leur première collaboration intitulé « YonNan » ce mercredi 5 avril 2023. C’est une chanson dans laquelle les deux artistes réclament leur bénédiction à Dieu.

C’est officiel! Le featuring Yonnan de Nikanor et First King est désormais disponible sur Youtube. Après le court extrait de la chanson qui a fait carton sur TikTok et Facebook grâce à un challenge lancé par Nikanor, les mélomanes peuvent maintenant découvrir la chanson dans toute son entièrement. Tour à tour, les deux artistes béninois ont réclamé leur bénédiction et richesse au créateur dans cette chanson de trois minutes.

C’est First King qui a commencé avec une prière émouvante. « Mon Dieu, je ne te demande pas tout l’or du monde, que les petites choses nécessaires à mon bonheur descendent, que ma vie soit paisible et que les lamentations s’éloignent (…) ».

Et à Nikanor d’enchaîner avec son style musicale qui ne laisse personne indifférent. « J’ai vu ce que tu as déjà fait et je sais ce que tu as l’habitude de faire, même quand je demande un peu, donne moi beaucoup. Ils disent que c’est le destin, quel est mon destin? Personne ne demande à souffrir. (…) La route est très longue avec beaucoup de souffrance, nous implorons le créateur, qu’il accorde longue vie à nos ennemis parce qu’aucun de tes enfants ne tombent », a chanté à son tour le fils du pays.

