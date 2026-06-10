Patrick Bruel mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel

Patrick Bruel a été mis en examen jeudi à Nanterre pour des faits de viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel portant sur neuf plaignantes, pour des faits qui auraient été commis entre 2010 et 2019, a indiqué le parquet. Après 48 heures de garde à vue, le chanteur et acteur de 67 ans a été présenté aux magistrats instructeurs et fait l’objet de réquisitions du parquet en vue d’une mise en examen et d’un placement en détention provisoire.

Au terme de sa présentation aux juges, le ministère public a requis l’ouverture d’une information judiciaire et la mise en examen de l’intéressé pour l’ensemble des qualifications pénales citées. Les réquisitions visent neuf victimes connues, tandis que des procédures concernant treize autres plaignantes, pour des faits anciens couvrant la période 1992-2008 et a priori prescrits, ont été jointes au dossier afin d’être examinées par les magistrats.

Durant sa garde à vue, Patrick Bruel a nié l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, a précisé une source proche du dossier relayée par la presse. À ce stade de la procédure, il demeure présumé innocent.

Une journée marathon devant les juges

La présentation du chanteur aux magistrats a débuté en milieu d’après‑midi : Patrick Bruel a été amené devant quatre juges d’instruction à partir de 15h30 et son interrogatoire a commencé vers 18h10 pour s’achever peu avant 22 heures, selon les informations de RTL. À l’issue de cette audition, le parquet a confirmé avoir requis son placement en détention provisoire et l’ouverture d’une information judiciaire.

Conformément à la procédure, le dossier doit désormais être transmis au juge des libertés et de la détention (JLD), qui statuera sur la mesure éventuelle d’incarcération. L’ouverture d’une information judiciaire permet aux juges d’instruction de mener des actes d’enquête approfondis, d’entendre les parties et de diligenter des expertises si nécessaire.

Les réquisitions du parquet ont été accueillies avec émotion par des parties civiles. Me Myriam Guedj‑Benayoun, avocate de deux plaignantes, a évoqué un soulagement et un profond bouleversement, tandis que Me Jade Dousselin, avocate d’une autre plaignante, a estimé que la demande de mise en examen constituait « un signal fort » quant à la prise en compte de la gravité des faits.

Des témoins et proches cités par la presse ont décrit l’impact personnel et professionnel potentiel d’une incarcération. Le journaliste Steven Bellery, repris par certains médias, a relayé des propos d’un proche du chanteur évoquant un ressenti d’humiliation et une crainte d’une chute publique importante. Ces appréciations relèvent de témoignages d’entourage et de commentaires médiatiques.

Sur le plan procédural, le parquet a indiqué que des procédures antérieures, classées sans suite, ont été réexaminées et intégrées à la saisine des magistrats. Les juges d’instruction auront à vérifier, pour les treize plaintes ajoutées couvrant 1992‑2008, si la prescription est effectivement acquise pour chacun de ces cas.