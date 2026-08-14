Vanessa Paradis : elle a mis fin à sa relation avec Samuel Benchetrit pour se recentrer sur sa carrière

Vanessa Paradis a annoncé sa séparation d’avec le réalisateur et romancier Samuel Benchetrit le 6 août dernier, mettant un terme à près de dix ans de vie commune. L’information, relayée par l’AFP, précise que la décision a été rendue publique par le manager de l’artiste et s’inscrit dans un contexte de respect mutuel entre les deux personnes.

Dans un bref communiqué transmis à l’AFP, le manager a indiqué: « Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit annoncent d’un commun accord leur séparation dans le respect et l’affection qu’ils continuent de se porter« . Le message souligne le caractère conjoint de l’annonce et l’absence d’hostilité publique entre les deux ex-partenaires.

Selon des informations publiées par nos confrères de Voici, le couple traversait des difficultés depuis quelque temps et s’était progressivement éloigné sans formaliser immédiatement la rupture. Toujours selon ces sources, c’est Vanessa Paradis qui a souhaité clarifier publiquement leur situation, tandis que Samuel Benchetrit aurait préféré que la séparation ne soit pas rendue publique.

Contexte de la séparation et projets personnels

Les éléments rendus publics indiquent que la décision de communiquer sur la séparation vise aussi à permettre à chacun de se recentrer. Vanessa Paradis envisagerait notamment de se concentrer sur sa carrière musicale dans les prochains mois. Voici rapporte également que l’artiste prévoirait plusieurs séjours, notamment sur la Côte d’Azur et en Italie, sans précision quant aux dates ou à la durée de ces déplacements.

Le lien entre les deux artistes avait été établi depuis près d’une décennie : Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit partageaient leur quotidien depuis 2016. Le communiqué transmis à l’AFP et les déclarations relayées par la presse insistent sur le fait que la séparation a été annoncée d’un commun accord et se fait « dans le respect et l’affection » mutuels.

La trajectoire sentimentale de Vanessa Paradis a été marquée par plusieurs relations médiatisées. À la fin des années 1980, elle a été en couple avec Florent Pagny. De 1991 à 1996, elle a partagé une histoire avec le musicien Lenny Kravitz.

La relation la plus longue et la plus médiatisée reste néanmoins celle avec Johnny Depp, commencée en 1998 et poursuivie pendant quatorze ans. De cette union sont nés deux enfants, Lily-Rose et Jack. Après leur séparation en 2012, Vanessa Paradis a eu une brève histoire avec le chanteur Benjamin Biolay avant de former un couple avec Samuel Benchetrit en 2016.