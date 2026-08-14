David Hallyday doute que Cameron Smet chante un jour

David Hallyday confie dans les colonnes de Gala que son fils Cameron Smet explore actuellement des voies professionnelles éloignées de la chanson : mannequinat, théâtre et une formation en marketing digital. À 21 ans, Cameron a signé avec une agence de comédiens, décroché un contrat avec Dior et poursuit sa dernière année d’études, tandis que la musique semble pour l’instant reléguée au second plan, selon les propos du chanteur.

Père de trois enfants, David Hallyday revient sur son rôle familial et parental en évoquant longuement le jeune homme qu’il qualifie de « garçon gentil, empathique » et de « super mec ». Il indique également avoir récemment dévoilé les prénoms de ses trois petits‑enfants lors de cet entretien, sans en préciser ici la composition.

Malgré sa majorité, Cameron reste pour son père un enfant à recadrer parfois : « Il faut [le] recadrer parfois parce qu’il n’a que 21 ans et n’a pas encore toutes les clés », rapporte David Hallyday, soulignant la nécessité d’un accompagnement familial dans les choix professionnels et personnels du jeune homme.

Cameron Smet : sa carrière entre le mannequinat et le métier d’acteur

Sur le plan professionnel, Cameron multiplie les signaux d’orientation vers le monde de la mode et du spectacle. David Hallyday souligne que son fils « adore la mode et semble avoir des prédispositions pour le jeu » et précise qu’il « vient de signer avec une agence de comédiens ». La signature avec une agence constitue, dans le parcours d’un jeune acteur, une étape officielle pour accéder à des castings et des productions.

Parallèlement, le contrat avec Dior évoqué par le père témoigne d’une reconnaissance dans le secteur du mannequinat. Le terme « contrat en or » utilisé dans la presse reflète l’importance commerciale et médiatique d’un partenariat avec une maison de couture de renommée internationale, sans que David Hallyday n’entre dans le détail des modalités de ce contrat.

En marge de ses essais dans la mode et le théâtre, Cameron poursuit une formation en marketing digital et aborde « sa dernière année » d’études : « on ne lâche rien et on sort avec le diplôme », rapporte David Hallyday. Cette double orientation — études et premières expériences professionnelles — illustre une trajectoire mixte fréquente chez les jeunes en insertion professionnelle dans les industries créatives.

Sur le plan artistique, David se montre prudent quant à une éventuelle carrière musicale de son fils : « Ça m’étonnerait fort qu’il chante un jour, mais qui sait… » indique‑t‑il, sans fermer la porte à une évolution future. Enfin, le chanteur mentionne une activité commune et régulière avec Cameron : le tennis, sport qui, selon lui, rapproche père et fils et fait partie de leur quotidien partagé.