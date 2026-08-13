Lénie quitte la Star Academy pour son prochain projet

Lénie Vacher, révélée par la Star Academy en 2023, a annoncé qu’elle préparait enfin son premier album après plusieurs singles et une victoire à Danse avec les stars : l’artiste, devenue figure montante de la scène francophone depuis sa sortie du château de Dammarie‑les‑Lys, lève progressivement le voile sur un projet personnel très attendu.

Découverte du grand public en 2023 au sein de la Star Academy, Lénie s’est distinguée dès les premières semaines de l’émission où, en tant que benjamine de la saison, elle a séduit spectateurs et professeurs par sa voix et sa présence scénique. Son parcours dans le télé‑crochet s’est arrêté juste avant les demi‑finales, une élimination qui n’a toutefois pas freiné sa carrière.

À l’issue de sa participation à la Star Academy, Lénie a multiplié les apparitions et les collaborations. L’année suivante, elle a participé à Danse avec les stars où, après onze semaines de compétition, elle a remporté le trophée en duo avec Jordan Mouillerac. Sur cette période, elle a aussi signé un duo avec Jungeli et enchaîné les sorties de singles.

Un premier album en préparation

Depuis sa sortie de l’émission, Lénie a publié plusieurs chansons unitaires : A tes côtés (en duo avec Jungeli), J’ai plus peur, Sans toi, Divine, Domino, Lumière et Antidote. Contrairement à certains de ses anciens camarades de télé‑crochet, elle n’avait pas encore sorti de projet long‑format, expliquant à plusieurs reprises préférer prendre son temps pour concevoir un album fidèle à son univers artistique.

Après trois ans d’activité médiatique et musicale, Lénie a officiellement annoncé la préparation de son premier album. Dans ses déclarations, elle a exprimé son enthousiasme et l’importance de ce projet pour elle : « Je n’ai jamais été aussi excitée », a‑t‑elle déclaré, ajoutant qu’elle avait « tellement attendu ce moment » et qu’elle avait « si hâte de vous emmener à l’intérieur de mon être et de le partager avec vous ». Elle a qualifié ce travail d’« tellement puissant et important » et a insisté sur son impatience de le présenter au public.

Sur le plan scénique et relationnel, Lénie est restée proche de la Star Academy : lors des deux saisons qui ont suivi sa participation, elle est venue rendre visite aux nouveaux académiciens, les a rejoints sur les primes et sur certaines dates de tournée. Ces apparitions ont alimenté les spéculations sur d’éventuelles collaborations issues du télé‑crochet, sans annonce formelle à ce stade.

Interrogée par Cosmopolitan dans le cadre d’un jeu « Match » ou « Pass », Lénie a répondu être « plus sur pass », précisant ensuite : « Je ne suis pas fermée, mais je pense que quand on sort de la Star Ac’, je pense qu’on a besoin de sortir de ce truc aussi Star Ac’, Star Ac’, Star Ac’. Pour aussi créer son propre chemin ».