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Yémen : Plus de 120 morts dans de violents affrontements entre forces loyalistes et rebelles houthis

De violents affrontements ont éclaté à partir du jeudi 3 septembre 2026 au Yémen entre les forces progouvernementales et les rebelles houthis. Ces combats d’une rare intensité ont secoué plusieurs secteurs du sud-ouest du pays, marquant une reprise brutale des hostilités de grande envergure sur ces lignes de front.

Mohamed ISSA
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Actus
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Yémen : Plus de 120 morts dans de violents affrontements entre forces loyalistes et rebelles houthis
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Le bilan global communiqué le vendredi 4 septembre 2026 par des sources médicales et militaires fait état de plus de 120 morts. Les acteurs sur le terrain qualifient ces affrontements des plus meurtriers observés depuis plusieurs années, traduisant la violence extrême des combats engagés dès les premières heures de l’assaut.

Dans les rangs des troupes progouvernementales et de leurs alliés, les pertes humaines s’élèvent à au moins 66 morts. Les bilans hospitaliers se sont alourdis de manière significative au fil des heures, contrastant avec une première estimation qui signalait initialement 39 décès parmi les combattants loyalistes.

Les bilans établis auprès de sources médicales et sécuritaires recensent pour leur part au moins 62 morts parmi les combattants rebelles houthis acheminés vers différentes morgues locales. Ces décomptes confirment également qu’au moins un civil a été tué lors de ces violents échanges de tirs.

Poussée militaire vers le détroit de Bab el-Mandeb

L’offensive houthie a été menée au sol avec l’appui de tirs de roquettes et d’attaques de drones près des côtes de la mer Rouge et dans la région de Taëz. Cette vaste opération combinée a mobilisé d’importants moyens militaires pour pilonner les positions adverses avant les assauts terrestres.

Cette manœuvre tactique s’est déployée en direction du détroit stratégique de Bab el-Mandeb, voie maritime essentielle pour le commerce international. Les forces progouvernementales ont opposé une résistance armée sur cet axe côtier névralgique pour tenter d’enrayer la progression des insurgés.

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