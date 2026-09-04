TAP Air Portugal : Lisbonne lance le duel final entre Air France-KLM et Lufthansa

Le gouvernement portugais a décidé d’ouvrir des négociations bilatérales avec Air France-KLM et Lufthansa en vue de la cession d’une part minoritaire de la compagnie nationale TAP Air Portugal. Lisbonne choisit ainsi de confronter directement les deux poids lourds de l’aviation civile européenne avant de sceller l’ouverture du capital de son pavillon historique.

Cette procédure fait suite à l’examen des offres fermes déposées fin juillet 2026 par les deux concurrents. Selon le rapport d’analyse remis à l’exécutif, les dossiers présentés par le groupe franco-néerlandais et son rival allemand ont obtenu des évaluations globales extrêmement proches, rendant tout arbitrage immédiat impossible.

Le ministre de la Présidence et porte-parole de l’exécutif, António Leitão Amaro, a précisé que ce cycle de pourparlers vise à obtenir des offres financières et industrielles améliorées. Les autorités entendent mettre à profit cette concurrence directe pour renforcer les engagements de développement opérationnel et de modernisation de la flotte.

Cette phase intermédiaire constitue le filtre décisif retenu par l’État pour mener à terme l’opération. À l’issue de ces négociations resserrées, Lisbonne ne retiendra qu’un seul des deux candidats pour finaliser l’opération de rachat et engager la conclusion formelle du partenariat.

Une gouvernance majoritaire préservée par l’État

Le cadre de privatisation prévoit l’ouverture de jusqu’à 49,9 % du capital aux repreneurs, dont une part de 5 % obligatoirement réservée aux salariés de la compagnie aérienne. L’État portugais conserve ainsi la majorité absolue des parts et impose comme condition contractuelle ferme le maintien pérenne du hub aéroportuaire de Lisbonne.