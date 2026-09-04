Serbie : L’ancien chef militaire Ratko Mladić sera inhumé à Belgrade sous de vives tensions diplomatiques

L’ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, Ratko Mladić, sera inhumé à Belgrade le lundi 7 septembre 2026 à partir de 7h00 (5h00 TU), a annoncé son fils, Darko Mladić, lors d’une conférence de presse tenue le vendredi 4 septembre 2026 dans la capitale serbe.

Cette inhumation fait suite au décès de l’ancien général, survenu le 27 août 2026 à l’âge de 84 ans aux Pays-Bas. L’octogénaire était incarcéré au quartier pénitentiaire des Nations unies à La Haye au moment de sa mort, où il purgeait sa peine sous la garde du mécanisme judiciaire international.

La dépouille de l’ancien commandant a été rapatriée des Pays-Bas vers la Serbie le 3 septembre 2026 à bord d’un avion gouvernemental serbe. Le corps a voyagé sous l’escorte directe du ministre serbe de la Justice avant d’être solennellement accueilli sur le tarmac par un détachement de soldats de l’armée serbe.

Ratko Mladić avait été condamné définitivement à la réclusion criminelle à perpétuité par la justice internationale pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis durant la guerre de Bosnie entre 1992 et 1995. Les juges du tribunal pénal international l’avaient notamment reconnu coupable d’avoir orchestré le massacre de Srebrenica, au cours duquel plus de 8 000 hommes et adolescents musulmans avaient été exécutés.

Tollé diplomatique à Bruxelles

L’organisation de ces honneurs d’État et les hommages officiels rendus à la mémoire du criminel de guerre en Serbie ont suscité de vives condamnations et des protestations formelles de la part de plusieurs hauts responsables de l’Union européenne, qui dénoncent une réhabilitation inacceptable d’un responsable condamné pour les pires atrocités commises sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale.