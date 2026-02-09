Yaya Touré vs Didier Drogba: Wilfried Bony a fait son choix

Interrogé sur le meilleur coéquipier de sa carrière, l’ancien attaquant ivoirien, Wilfried Bony, a désigné Yaya Touré, saluant l’intelligence et la puissance de l’ex-milieu de Manchester City.

Wilfried Bony a tranché. Interrogé sur le meilleur coéquipier de sa carrière, l’ancien attaquant de Stoke City n’a pas cité Didier Drogba, pourtant icône du football ivoirien et légende de Chelsea. Son choix s’est porté sur Yaya Touré, qu’il considère comme le joueur le plus marquant avec lequel il ait évolué.

Les trois hommes se sont côtoyés sous le maillot de la Côte d’Ivoire, mais Bony a également partagé le vestiaire avec Touré à Manchester City, au sein d’une génération dorée comprenant notamment David Silva ou encore Sergio Agüero. Une expérience qui a visiblement laissé une empreinte durable chez l’attaquant de 37 ans.

Invité du podcast Obi One, Bony n’a pas hésité lorsqu’il lui a été demandé de désigner le meilleur joueur avec lequel il ait joué. « Je choisis Yaya Touré. J’imagine que Didier Drogba ne sera pas très content », a-t-il confié avec franchise.

L’ancien international ivoirien a ensuite justifié son choix par une analyse de profils. « Je suis attaquant. Je pense que Drogba ne me choisirait pas non plus, il préférerait ceux qui peuvent lui faire des passes. Et je le comprendrais, car il est lui aussi attaquant », a-t-il expliqué.

Élogieux à l’égard de son ancien partenaire, Bony a souligné les qualités hors normes de Touré. « Yaya a une intelligence de jeu exceptionnelle. Il peut sembler lent, mais une fois lancé, c’est une machine. Après les cinq premiers mètres, c’est terminé : il est puissant, rapide et extrêmement intelligent », a-t-il conclu.