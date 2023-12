Yaya Touré sur la CAN 2023: « La Cote d’Ivoire a une équipe solide, mais le Sénégal est … »

-Publicité-

L’ancien milieu de terrain ivoirien, Yaya Touré, s’est prononcé sur les chances de la Côte d’Ivoire de remporter la CAN 2023. Et l’entraineur adjoint de l’Arabie Saoudite pense que les Eléphants ne sont pas favoris pour le sacre.

Ambassadeur de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Yaya Touré s’est prononcé sur la 34è édition de la Coupe d’Afrique des nations qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’ivoire. Une compétition réservée aux 24 meilleurs nations du continent, qualifiées à l’issue des phases éliminatoires, sauf le pays hôte. A trois semaines du coup d’envoi, celui qui est également sélectionneur adjoint de l’Arabie Saoudite promet une CAN qui restera dans les anales de l’histoire de la prestigieuse compétition africaine.

« Ce tournoi est un défi, et les efforts déployés pour réhabiliter les infrastructures et construire de nouveaux stades démontrent clairement l’engagement des autorités à faire de cette compétition la meilleure jamais organisée. C’est vraiment impressionnant de voir le dispositif mis en place pour améliorer le développement de la ville d’Abidjan. On peut dire que le président Amichia met les bouchées doubles afin d’offrir une expérience exceptionnelle à tous les participants et visiteurs », assure Yaya Touré dans un entretien accordé à Forbes Afrique.

Interrogé sur les favoris de la CAN, le Quadruple Ballon d’Or Africain a cité le Sénégal, le Maroc, l’Afrique du Sud et la Guinée-Bissau, mais sans la Côte d’Ivoire, qu’il ne voit pas soulever le Graal pour la troisième fois de son histoire.

« Il est normal d’avoir une préférence pour son propre pays. La Côte d’Ivoire a une équipe solide et de nombreux joueurs talentueux et expérimentés. Mais si je devais choisir des équipes que je pense favorites, je dirais le Sénégal, le Maroc, la Guinée-Bissau, l’Afrique du Sud. Leur parcours lors des qualifications a été impressionnant », a ainsi conclu Yaya Touré.