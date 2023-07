Yaya Touré compare le Barça de 2009 au Man City de 2023

-Publicité-

Au cours d’un entretien accordé au Daily Mail, l’ancien international ivoirien Yaya Touré a confié que le Barça version 2009, dans lequel il a évolué, était supérieur au Man City 2023 de Pep Guardiola.

Manchester City a connu une saison exceptionnelle, se hissant au sommet du football anglais et européen. Le club a fait preuve d’une domination incontestable, remportant la Coupe d’Angleterre face à son rival, Manchester United, et décrochant le titre de champion d’Angleterre au détriment d’Arsenal. Cependant, sa plus grande réalisation a été de remporter la prestigieuse Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire, en triomphant de l’Inter Milan sur un score serré de 1-0.

Ce triplé est une prouesse rarissime dans le monde du football, seules quelques équipes légendaires ont réussi cet exploit par le passé. Des clubs tels que le Bayern Munich, l’Ajax Amsterdam et le FC Barcelone ont déjà réalisé cette prouesse, laissant leur empreinte dans l’histoire du sport. Yaya Touré, ancien joueur emblématique de Manchester City, est l’un des mieux placés pour en parler. Avant de rejoindre les rangs des Citizens, l’ex-international ivoirien a été un acteur clé de l’équipe du FC Barcelone dirigée par Pep Guardiola, qui a réalisé le triplé en 2009 (Liga – Copa del Rey – Ligue des Champions).

- Publicité-

« …je pense qu’elle gagnerait. »

Lors d’une récente interview accordée au Daily Mail, Touré a été invité à comparer le FC Barcelone de 2009 à celle de Manchester City en 2023. «En 2009, nous avions Thierry Henry, Messi, Samuel Eto’o qui étaient les meilleurs du monde. Après, il y avait Iniesta et Xavi, puis moi et Busquets. Cette équipe était tellement complète. Ce serait difficile mais cette équipe (le FC Barcelone) avec son mélange de superstars, tant de grands joueurs, je pense qu’elle gagnerait. À 100%… Imaginez Iniesta à 26 ou 27 ans, Xavi à 28 ans. Ces joueurs, à cette époque étaient incroyables», a-t-il affirmé, relayé par Footmercato, admettant que le Barça de 2009 était supérieur au Man City de 2023.

Yaya Touré est touterfois convaincu que Manchester City a un avenir incroyable. En fait, il avait prédit cette trajectoire glorieuse dès son arrivée en Angleterre en 2010. «Quand j’ai fait mes débuts, j’ai dit que j’étais venu dans ce club parce qu’un jour, ce club sera grand et sera au sommet. À ce moment-là, il était encore un peu tôt. La plupart des grands joueurs, comme Sergio Aguero et David Silva n’étaient pas encore impliqués. Bientôt, City sera très respecté dans le monde du football», a-t-il conclu.

Articles similaires