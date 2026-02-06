Yael Naim : la rue qu’elle a habitée près de la Bastille a aussi abrité un célèbre Premier ministre

Le 6 février 2026, Yael Naim fête ses 48 ans . Ce rappel d’anniversaire ramène au parcours singulier de la chanteuse franco-israélienne, dont la carrière pop-folk a pris une tournure internationale grâce à un titre choisi par Apple et dont la vie parisienne reste intimement liée à une courte artère du 11e arrondissement : la rue Keller, près de la Bastille.

Le 6 février 2026, Yael Naim fête ses 48 ans. Ce rappel d’anniversaire ramène au parcours singulier de la chanteuse franco-israélienne, dont la carrière pop-folk a pris une tournure internationale grâce à un titre choisi par Apple et dont la vie parisienne reste intimement liée à une courte artère du 11e arrondissement : la rue Keller, près de la Bastille.

Artiste discrète mais reconnue, Yael Naim a construit une trajectoire marquée par des choix artistiques modestes et une recherche d’intimité sonore. Son histoire personnelle — née à Paris de parents juifs tunisiens, élevée en Israël à Ramat Hasharon, formation au piano puis bascule folk après la découverte de Joni Mitchell — éclaire la singularité de sa voix et de son écriture.

Sa collaboration durable avec le percussionniste et multi-instrumentiste David Donatien a joué un rôle central dans cette maturation. Ensemble, ils ont façonné un projet artisanal, chanté en anglais et en hébreu, loin des logiques formatées du tube, et en grande partie enregistré dans un appartement parisien de la rue Keller.

Publicité

Un deux‑pièces à Bastille, entre intimité et succès

Le deux‑pièces où Yael Naim a vécu n’a pas seulement été un domicile : il a servi de studio. Les bruits du quotidien — l’eau, la cuisine, les sonorités de l’immeuble — se sont glissés dans les prises et ont contribué à une texture sonore particulière. C’est dans ce cadre, avec David Donatien, qu’a été enregistré l’essentiel de l’album qui la propulsera sur la scène internationale à la fin des années 2000.

La bascule vers le grand public est étroitement liée au single « New Soul », retenu pour une campagne mondiale d’Apple. Cette exposition a transformé la diffusion de son travail : ventes en forte hausse en France et rayonnement à l’étranger, tout en conservant une manière de produire et de se présenter centrée sur la modestie et des formats de concert à taille humaine.

Avant cette reconnaissance, son parcours avait connu des étapes contrastées : un premier album peu remarqué et une parenthèse dans la comédie musicale Les Dix Commandements, expérience qu’elle qualifiera plus tard d’enrichissante mais dont elle ressentira le besoin de s’éloigner pour retrouver une musique plus intime.

Publicité

La présence de Yael Naim dans le quartier illustre un rapport très Parisien entre espace privé et création : travailler à domicile, partager des repas — parfois les gâteaux tunisiens préparés par sa mère — et articuler solitude créative et vie de voisinage. Elle dit trouver dans la ville une densité humaine qui alimente son inspiration.

La rue Keller, voie ouverte au XIXe siècle sur les terrains d’un ancien marché au charbon, a abrité d’autres trajectoires. Quelques années après le séjour de la chanteuse, elle fut aussi l’adresse parisienne de Manuel Valls, qui y vivait avec son épouse de l’époque, la violoniste Anne Gravoin.

Lorsque M. Valls occupa la fonction de Premier ministre entre 2014 et 2016, la rue connut des périodes de surveillance policière et une transformation ponctuelle de son ambiance, opposant la quiétude de l’appartement-atelier à des dispositifs de sécurité plus visibles dans le quartier.

Publicité