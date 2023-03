Xi Jinping souhaite le maintien au pouvoir de Vladimir Poutine au-delà de 2024

Le président chinois Xi Jinping a déclaré lundi au président Vladimir Poutine qu’il était convaincu que les Russes le soutiendraient lors de l’élection présidentielle prévue en 2024, même si le chef du Kremlin n’a pas encore dit s’il briguerait un nouveau mandat.

M. Poutine, qui est arrivé au pouvoir le dernier jour de 1999 après la démission de Boris Eltsine, a dirigé la Russie plus longtemps que n’importe quel autre dirigeant depuis Josef Staline. « Je sais que l’année prochaine, il y aura une nouvelle élection présidentielle dans votre pays », a déclaré M. Xi Jinping à M. Poutine au début de ses entretiens au Kremlin. « Grâce à votre leadership fort, la Russie a réalisé des progrès significatifs en matière de prospérité (…) au cours des dernières années. Je suis sûr que le peuple russe vous soutiendra fermement dans vos efforts ».

Alors que les propos de M. Xi Jinpingétaient traduits en russe à partir du mandarin, M. Poutine a regardé M. Xi dans les yeux et lui a souri brièvement. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rapidement souligné que M. Xi n’avait pas spécifiquement parlé de la participation de M. Poutine aux élections de l’année prochaine, mais il a ajouté que le Kremlin partageait sa confiance dans le soutien des Russes à M. Poutine .

Lorsqu’il était arrivé au pouvoir, M. Poutine a promis de mettre fin au chaos qui s’était emparé de la Russie après la chute de l’Union soviétique en 1991, mais l’invasion de l’Ukraine a déclenché, et de loin, le plus grand défi de son règne. La guerre a déclenché la plus grave confrontation avec l’Occident depuis la crise des missiles de Cuba en 1962, tandis que l’armée russe a subi une série de défaites en Ukraine et que l’Occident a imposé les sanctions les plus sévères jamais prises à l’encontre de l’économie russe, qui pèse 2,1 billions de dollars.

Le partenariat « sans limites » de la Chine avec la Russie a fait l’objet d’un examen plus approfondi, les États-Unis craignant que Pékin n’envisage de fournir des armes à Moscou. Pékin a démenti cette affirmation et s’est également opposé à ce qu’il considère comme l’attisement de la guerre en Ukraine par l’Occident.

M. Xi était le premier dirigeant à rencontrer le président russe depuis que la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d’arrêt à son encontre, vendredi, pour la déportation d’enfants ukrainiens vers la Russie lors de l’invasion de l’Ukraine, il y a un an.