Le président chinois, Xi Jinping, s’est engagé à renforcer la coopération avec l’Égypte pour apporter davantage de certitude et de stabilité à la région du Moyen-Orient.

Le président chinois, Xi Jinping, a exprimé son engagement à soutenir l’Égypte dans ses efforts visant à stabiliser la région du Moyen-Orient lors d’une réunion avec le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouli, à Pékin. Xi a souligné que la Chine était prête à renforcer sa coopération avec l’Égypte pour apporter davantage de certitude et de stabilité dans la région et dans le monde.

Lors de cette réunion, Xi a insisté sur la nature des relations entre la Chine et l’Égypte, les qualifiant d’amicales, basées sur des objectifs communs et une confiance mutuelle. Il a ajouté que les deux pays étaient de bons partenaires qui travaillaient ensemble pour le développement et la prospérité communs.

Le président chinois a également exprimé la volonté de la Chine de collaborer avec l’Égypte pour défendre conjointement l’équité et la justice internationales, ainsi que les intérêts communs des pays en développement.

L’engagement de la Chine envers l’Égypte et la région du Moyen-Orient est un élément significatif de la diplomatie chinoise à l’échelle mondiale. La promesse de Xi Jinping d’apporter stabilité et certitude à la région revêt une grande importance compte tenu des enjeux géopolitiques actuels.