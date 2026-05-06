Brésil : le président Lula da Silva rencontrera Donald Trump à la Maison Blanche le jeudi 7 mai

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva rencontrera jeudi son homologue américain Donald Trump à la Maison Blanche, pour un entretien présenté comme une étape clé dans la normalisation des relations entre les deux plus grandes économies des Amériques, après des mois de tensions commerciales et diplomatiques.

Selon un responsable de la Maison Blanche ayant requis l’anonymat à l’AFP, Donald Trump « recevra le président Lula pour une visite ce jeudi », au siège de l’exécutif américain à Washington. Les deux dirigeants doivent s’entretenir en fin de matinée dans le Bureau ovale, avant un déjeuner de travail élargi aux principaux ministres et conseillers des deux gouvernements.

Lula doit s’envoler pour Washington dans la journée de mercredi, après un agenda chargé à Brasilia, ont indiqué des médias brésiliens citant des sources gouvernementales. La visite, un temps envisagée pour le mois de mars, avait été reportée dans un contexte marqué par la crise entre Washington et Téhéran et par des priorités internes de la Maison Blanche.

Au cœur des discussions, figureront les contentieux commerciaux qui ont récemment tendu la relation bilatérale, notamment les surtaxes de 50% imposées par Washington sur une partie des exportations brésiliennes, mesure dénoncée à Brasilia comme punitive. Lula a déjà demandé à son homologue américain de lever ces droits supplémentaires et de revenir sur certaines restrictions visant des responsables brésiliens.

Brasilia voit dans cette rencontre une opportunité de « normaliser » la relation économique avec son premier partenaire en dehors de l’Asie, en restaurant la confiance après une séquence marquée par les pressions américaines autour du dossier de l’ancien président Jair Bolsonaro. Washington souhaite, de son côté, sécuriser des approvisionnements stratégiques, notamment dans l’agro‑alimentaire, l’énergie et les minerais critiques, et maintenir le Brésil dans son orbite face à la montée en puissance de la Chine en Amérique latine.

Sécurité, Venezuela et dossiers internationaux

Le volet sécuritaire devrait également occuper une place importante dans les échanges, avec une coopération accrue envisagée dans la lutte contre le crime organisé transnational et les réseaux de trafic de drogue. Les deux présidents devraient aussi aborder la situation au Venezuela, dossier sur lequel Lula a récemment insisté sur la nécessité de privilégier « le bien‑être de la population vénézuélienne » et de laisser aux Vénézuéliens la conduite de leur processus politique.

Lula entend par ailleurs peser sur l’agenda international porté par Washington, en particulier le projet de « Peace Board » défendu par Donald Trump, en plaidant pour que cette initiative se concentre sur la bande de Gaza et ne se substitue pas aux efforts de l’ONU. Malgré des divergences affichées sur plusieurs dossiers de politique étrangère, les deux capitales affichent la volonté de maintenir un canal de dialogue régulier au plus haut niveau.

Le tête‑à‑tête de jeudi s’inscrit dans un processus de dégel engagé depuis l’an dernier, après une longue période de crispation entre les deux dirigeants. En octobre, Lula et Trump avaient eu une première rencontre brève en marge du sommet de l’ASEAN à Kuala Lumpur, présentée alors comme « cordiale » par les deux camps. Quelques semaines plus tard, une conversation téléphonique qualifiée d’« amicale » par les deux présidences avait permis de relancer la perspective d’une visite officielle à Washington.

Le Brésil voit dans cette nouvelle séquence un « retour à la normalité » avec un partenaire jugé incontournable, malgré des désaccords persistants sur le multilatéralisme, le climat ou le traitement de l’ancien président Bolsonaro. À Washington, la rencontre est perçue comme l’occasion de réancrer le Brésil dans le camp occidental, à l’heure où Lula multiplie les initiatives diplomatiques autonomes sur les crises internationales.

Une visite à la portée symbolique forte

Le face‑à‑face de jeudi à la Maison Blanche marque la première visite de Lula à Washington depuis le retour de Donald Trump à la présidence américaine. Il intervient à quelques mois d’échéances électorales importantes au Brésil, alors que le chef de l’État brésilien cherche à consolider ses résultats économiques et à afficher une stature internationale renforcée.

Pour les deux dirigeants, qui revendiquent chacun à leur manière la défense de leurs intérêts nationaux, cette rencontre devrait déboucher sur des annonces limitées mais concrètes en matière de dialogue économique et de coopération sécuritaire, plutôt que sur de grands accords spectaculaires. Les équipes des deux présidents la présentent toutefois comme un jalon essentiel dans la tentative de tourner la page des tensions récentes et de replacer la relation entre Washington et Brasilia sur un « trajectoire plus prévisible ».