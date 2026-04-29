Afrique du Sud: Kemi Séba maintenu en prison après l’audience de ce 29 avril

La juridiction sud-africaine a ordonné son maintien en détention, écartant les arguments avancés par la défense.

Au cœur des débats figurait notamment la valeur juridique du passeport diplomatique présenté par l’intéressé. Selon la cour, ce document ne saurait produire d’effet en l’absence d’accréditation officielle auprès des autorités sud-africaines ou d’un ordre de mission en bonne et due forme.

En conséquence, il n’a pas été retenu comme élément de nature à infléchir la décision judiciaire notamment sur la demande de liberté provisoire.

L’audience, qui s’est déroulée à Pretoria, s’inscrit dans le cadre des poursuites engagées en Afrique du Sud, alors que Kemi Seba reste également visé par des procédures judiciaires au Bénin.

La juridiction a renvoyé l’examen du dossier à une nouvelle date. Une prochaine audience est fixée au 11 mai 2026, au cours de laquelle la situation judiciaire du militant devrait à nouveau être débattue, notamment sur les suites de la procédure et les perspectives de remise en liberté ou d’extradition.

En attendant cette échéance, Kemi Seba demeure incarcéré, dans un dossier qui continue de susciter une attention particulière tant sur le plan judiciaire que diplomatique.