Xi Jinping: la Chine ne «renoncera jamais à l’usage de la force» pour réunifier Taiwan

Dans son discours d’ouverture du congrès du Parti communiste à Pékin, ce dimanche 16 octobre 2022, le président Chinois Xi Jinping a envoyé un signal fort à Taïwan. Il a réitéré la position du géant de l’Asie sur le statut de l’île.

Le président Xi Jinping a assuré, dimanche 16 octobre, que la Chine chercherait à réunifier Taïwan pacifiquement mais ne «renoncera jamais à l’usage de la force» si besoin, lors d’un discours au congrès du Parti communiste à Pékin.

«Nous œuvrerons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique (de Taïwan), mais nous ne renoncerons jamais au recours à la force et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires», a-t-il déclaré, relate l’AFP.

Pékin considère Taïwan comme partie intégrante de son territoire et réaffirme régulièrement son intention de réunifier l’île. «La résolution de la question de Taïwan est l’affaire du peuple chinois lui-même et (elle) doit être résolue par le peuple chinois seul», a martelé dimanche Xi Jinping.

« …le jour de l’indépendance de Taiwan, c’est le jour de la guerre »…

Dans une interview accordée à BENIN WEB TV le mercredi 10 août 2022, le diplomate chinois en poste à Cotonou, Jingtao Peng, a déclaré que le jour de l’indépendance de Taiwan, c’est le jour de la guerre. Il a insisté que la Chine ne tolérait jamais l’indépendance de Taiwan et fera usage de tous les moyens, y compris militaires, pour dissuader tous ceux qui poseraient des actions allant à l’encontre de la volonté de la Chine continentale.