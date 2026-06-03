Xavier Dupont de Ligonnès : M6 diffuse une photo de 2025 d’un homme lui ressemblant capturée par une caméra Tesla

Ce mardi 2 juin 2026 à 21h10, M6 a consacré un numéro d’ Appel à témoins à l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès, révélant selon la chaîne « des nouveaux éléments laissant penser qu’il serait vivant », dont une photo issue d’une caméra embarquée d’une Tesla datée de 2025 et un portrait-robot vieill i par intelligence artificielle. L’émission, animée par Julien Courbet pour le seizième numéro du programme et diffusée à l’occasion des cinq ans du format, a réuni enquêteurs, juristes et proches de victimes autour de cette affaire non élucidée depuis 2011.

Sur le plateau, M6 a présenté une photo capturée en 2025 par une dashcam de Tesla montrant un homme dont la ressemblance avec Xavier Dupont de Ligonnès a été jugée « troublante » par certains intervenants. Le visuel a été projeté en direct et commenté par l’animateur et ses invités, qui ont demandé au public de signaler toute reconnaissance possible sans prétendre établir une identification formelle.

Un portrait-robot actualisé a par ailleurs été dévoilé : il s’agit d’un vieillissement, réalisé par intelligence artificielle, du portrait diffusé dès 2011, décliné en trois versions pour imaginer l’apparence actuelle supposée du fugitif. M6 précise que ces éléments sont présentés dans le cadre d’un appel au public et n’ont pas de valeur probante en l’état.

Les pistes évoquées : reconstitution de parcours, témoignages et appel au témoin

Le dossier mis en lumière sur M6 repose en grande partie sur le travail d’un ancien policier, Gilles Galloux, retraité et ancien spécialiste des enquêtes cyber, qui dit avoir reconstitué quinze ans de cavale. Selon ses recherches, et d’après des témoignages qualifiés de « fiables », Xavier Dupont de Ligonnès ne se serait pas suicidé dans le Var comme l’une des hypothèses initiales l’indiquait. Gilles Galloux soutient avoir suivi un itinéraire le menant en région PACA après le 15 avril 2011, puis jusqu’à Nice autour du 21 avril 2011, avant une destination présumée aux États-Unis, New York.

Sur le plateau, la cofondatrice de l’application Black-Track, Gina Ranalli, a tempéré toute affirmation tranchée : après avoir indiqué que le suspect aurait 65 ans aujourd’hui, elle a insisté sur l’impossibilité d’affirmer qu’il s’agisse de la même personne tout en signalant des « ressemblances ». Elle a également évoqué l’impact de pratiques esthétiques comme le botox sur l’évolution apparente des traits au fil des années.

Lors de la diffusion, Julien Courbet a invité la personne figurant sur la photo ou tout témoin à prendre contact avec la production. Le numéro vert mis à disposition des téléspectateurs est le 0800 10 11 21, et une adresse mail a été ouverte pour centraliser les informations. M6 signale qu’une call-room sécurisée, gérée par l’ARPD, est mobilisée pour recueillir des témoignages anonymes ou identifiés.

L’émission a rappelé d’autres interrogations qui subsistent depuis quinze ans, notamment la réservation d’un hôtel à Saint-Nazaire quelques jours avant les faits et l’hypothèse d’un complice pour des réservations au Formule 1 payées avec une carte bancaire ne lui appartenant pas.