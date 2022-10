Xavi viré par le Barça ?: la décision est tombée

Le Barça s’est prononcé sur la situation de Xavi Hernandez, critiqué après les contreperformances des Blaugranas contre l’Inter et le Real Madrid. Et le club catalan a réitéré sa confiance envers le technicien espagnol.

Xavi Hernandez peut compter sur le soutien de sa direction. L’entraineur du Barça fait depuis la semaine dernière l’objet de grosses critiques en Catalogne. Le technicien espagnol est jugé responsable des contreperformances des Blaugranas face à l’Inter et contre le Real Madrid. Les Culés ont, en effet, essuyé un nul face aux Nerazzurri (3-3) en Ligue des champions, avant de perdre le clasico contre les Madrilènes (1-3) en Liga. Une défaite qui a d’ailleurs coûté le fauteuil de leader aux vice-champions d’Espagne en titre.

Alors que les rumeurs d’un licenciement de l’ancien capitaine de la Roja ont circulé ces derniers jours, le Barça est sorti du silence pour mettre un terme à la polémique. En effet, présent à la cérémonie du Ballon d’or lundi à Paris, Rafa Yuste, vice-président du Barça, a assuré que la confiance était totale envers le Champion du Monde 2010 et que l’optimisme régnait au sein de l’effectif selon des propos obtenus par As.

Lors de l’émission d’El Chiringuito le weekend dernier après la débâcle des Culés à Madrid, le journaliste Josep Pedrerol avait chargé Xavi qu’il estime protégé par son statut de star du FC Barcelone. Le présentateur espagnol pense que le technicien de 42 ans n’est pas à la hauteur des attentes. « Ce Barça est un désastre, Xavi peux-tu arriver ? Lorsque le public de Bernabeu a chanté « Xavi reste », c’était drôle, car il s’agissait de montrer que Madrid n’a pas de rival, et de se moquer de Barcelone. Le Barça n’est plus un rival, le projet s’effondre« , a pesté Pedrerol.

« Il faut qu’ils fassent leur autocritique. Les meilleures équipes comme le Bayern, l’Inter et le Real Madrid ont giflé ce club, et les seules victoires sont contre des équipes faibles. Xavi est Xavi, c’est une légende dans l’histoire de Barcelone. Si ce n’était pas le cas, il serait déjà dehors. Je veux l’entendre dire qu’il s’est trompé, car Barcelone est un désastre et n’ira nulle part comme ça », a lancé le très populaire, et très véhément, présentateur d’El Chriringuito.