Xavi: « Tout le monde veut jouer contre le Real Madrid »

Xavi Hernandez était ce vendredi en conférence de presse, à la veille du Clasico contre le Real Madrid (samedi à 15h15 GMT+1). Et l’entraineur du Barça a donné des nouvelles des locataires de l’infirmerie catalane.

Encore 24 heures et la planète foot assistera au premier Clasico de la saison entre le Barça et le Real Madrid. Les deux géants espagnols s’affrontent ce samedi au Camp Nou, à l’occasion de la 11è journée de Liga. En conférence de presse ce vendredi, Xavi Hernandez a bien évidemment évoqué ce choc tant attendu entre le leader madrilène et le troisième au classement.

Face aux journalistes, le technicien catalan a donné des nouvelles des joueurs blessés. Pedri, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Jules Koundé et Raphinha étaient tous présents à la cité sportive Joan Gamper (centre d’entrainement du Barça) ce matin, comme l’informe Besoccer. Seul le capitaine Sergi Roberto, victime d’une blessure au muscle soléaire de la jambe droite, manque à l’appel.

« S’ils me disent qu’ils sont à 100 %, bien sûr que je peux les faire jouer. Ceux qui sont meilleurs joueront, ce que nous ne pouvons pas faire, c’est commettre l’erreur de faire jouer un joueur qui n’est pas à 100 %. Nous verrons comment ils sont demain », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Besoccer.

Interrogé sur la possibilité de voir Robert Lewandowski, éloigné des terrains depuis des mois, démarrer la rencontre à la pointe de l’attaque barcelonaise, Xavi a répondu: « Je ne vais pas donner mon onze de départ ou donner des indices, mais il va bien et je déciderai demain. »

Sur le match proprement dit, l’ex-footballeur certifie qu’il « est très important, mais ne décidera de rien ». « J’ai également été surpris de voir que des joueurs que nous aurions pu écarter veulent être là, qu’ils se sentent mieux et que nous verrons comment ils sont demain, nous devrons attendre de voir la liste demain pour savoir comment ils se sentent après l’entraînement de cet après-midi. C’est fantastique qu’ils veuillent tous être disponibles« , a-t-il ajouté. Rendez-vous demain après-midi pour le verdict.