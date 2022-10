Xavi: « Si nous devons aller en Ligue Europa (…) nous nous battrons comme des lions pour la gagner »

Xavi Hernandez était ce mardi en conférence de presse, à la veille du choc contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Et l’entraineur du Barça a évoqué la possibilité de voir son équipe reverser en Ligue Europa.

S’il n’est pas encore éliminé de la Ligue des champions, le Barça n’a plus son destin entre ses mains dans cette compétition. A deux journées de la fin des phases de groupe, les Blaugranas pointent à la troisième place dans la poule C, à trois longueurs de l’Inter Milan (7 points) et huit unités du Bayern Munich, premier du groupe et déjà qualifié pour les huitièmes de finale.

Alors que l’équipe catalane reçoit les Bavarois ce mercredi soir au Sportify Camp Nou, les poulains de Xavi Hernandez doivent éviter la défaite pour rester en vie dans ce tournoi. Le meilleur scénario pour les Culés serait de battre le géant munichois et que l’Inter Milan ne prend pas les trois points de son affrontement avec le Viktoria Plzen pour reprendre la seconde place au classement.

Mais cela semble impossible pour l’actuel second de Liga d’écrire ce scénario. Car, si les Espagnols arrivaient à battre le Bayern Munich, on voit mal l’Inter perdre des points à domicile contre la modeste équipe de Viktoria qui n’a même pas fait un match nul depuis le début de la compétition. Mais si le Barça perd et que les Nerazzurri remportent leur match, l’équipe catalane sera automatiquement reversée en Ligue Europa. Une possibilité que n’exclut d’ailleurs pas l’entraineur des Culés, Xavi Hernandez.

En conférence de presse ce mardi, le technicien espagnol a assuré que si les siens devraient à nouveau disputer la C3, ils donneraient tout ce qui est en leur pouvoir pour décrocher le sacre. « Non, c’est une possibilité, mais pas encore. Demain nous sortirons pour rivaliser, avant de voir le match tous ensemble dans les vestiaires. Si à la fin nous devons aller en Ligue Europa, nous sortirons et nous nous battrons comme des lions pour la gagner, mais nous verrons ce qui se passera demain », a confié l’ancien capitaine de la Roja.

L’ancien international espagnol regrette par ailleurs les points laissés en chemin durant cette compétition. « Oui, en fait j’en ai déjà, depuis que le match à Munich s’est terminé, j’ai pensé que nous méritions plus, tout comme le match contre l’Inter ici. Cette compétition est cruelle. On verra ça demain », a-t-il ajouté. La dernière fois que le Barça a joué en Ligue Europa, c’était lors de la saison 2021-2022. Et les Catalans ont fini en quart en finale, éliminés par Francfort, futur vainqueur du tournoi.