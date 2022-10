En conférence de presse ce lundi avant le match face au Viktoria Plzen en Ligue des champions, l’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, a assuré que son équipe ne prendra pas cette rencontre de haut, malgré l’absence d’enjeu.

Le Barça se déplace mardi en République Tchèque pour y affronter Viktoria Plzen, dans le cadre de la sixième et dernière journée des phases de groupe de la Ligue des champions. Un match sans enjeu pour les deux formations qui n’ont plus rien à perdre dans ce tournoi, encore moins à gagner.

Les Blaugranas sont déjà relégués en barrage de la Ligue Europa après leur désillusion notamment face à l’Inter (0-1, 1-1) et contre le Bayern Munich (0-2, 3-0). L’équipe du Béninois Mohamed Tidjani, éliminée, n’a de son côté enregistré la moindre victoire, malmenée surtout par les Blaugranas (1-5, 1ère journée) et les Bavarois (0-5, 2-4).

Mais malgré l’absence d’enjeu, Xavi Hernandez ne compte pas évacuer ce match. En conférence de presse ce lundi, l’entraineur du Barça a assuré que les siens vont jouer cette partie pour la gagner, avec la manière en plus. « Gagner, bien jouer, continuer sur la lancée… c’est important. En vue des deux matchs de LaLiga, qui sont importants. Demain, pour le prestige et le professionnalisme, nous devons aller gagner », a martelé le coach catalan.

Le weekend dernier, l’ancien international espagnol avait appelé ses joueurs à oublier l’élimination en Ligue des champions, une nouvelle fois dès les phases de groupe, pour concentrer sur le reste de la saison avec notamment le titre de champion de Liga à aller chercher et la Ligue Europa.

« Le jour de Munich, vous avez vu un grand Barça et l’année dernière, vous avez vu beaucoup de choses. Contre Villarreal, l’Athletic, le Real et Séville à l’extérieur, nous avons bien joué. Le résultat ne doit pas nous distraire. J’ai vécu cela en tant que footballeur et nous ne pouvons pas nous écarter de cette idée. Je pense que les résultats viendront, s’ils ne viennent pas, un autre coach viendra », avait ainsi déclaré la légende barcelonaise.