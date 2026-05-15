Mondial 2026: la liste de la Côte d’ivoire avec Nicolas Pépé

La Côte d’Ivoire a officialisé sa liste pour la Coupe du monde 2026 avec plusieurs retours marquants, dont celui de Nicolas Pépé, et un groupe mêlant cadres expérimentés et jeunes talents pour tenter de briller dans le groupe E.

La Côte d’Ivoire a dévoilé ce vendredi sa liste pour la Coupe du monde 2026. À quelques semaines du rendez-vous mondial organisé en Amérique du Nord, le sélectionneur Emerse Faé a misé sur un mélange d’expérience et de fraîcheur pour tenter de porter les Éléphants le plus loin possible. Placée dans le groupe E avec l’Allemagne, l’Équateur et le Curaçao, la sélection ivoirienne affiche des ambitions élevées pour ce Mondial 2026.

Parmi les principales satisfactions de cette liste figure le retour de Nicolas Pépé. Auteur d’une saison convaincante avec Villarreal CF, l’ancien joueur d’Arsenal retrouve la sélection après avoir manqué la CAN 2025. Son profil offensif et sa capacité à faire des différences pourraient offrir des solutions précieuses aux Éléphants. En attaque, Elye Wahi est également récompensé après une fin de saison réussie sous les couleurs de l’OGC Nice. Il viendra renforcer un secteur offensif déjà composé de Simon Adingra, Amad Diallo ou encore Evann Guessand.

Au milieu, le duo Seko Fofana – Franck Kessié incarnera l’ossature d’une équipe qui mise sur l’impact physique et l’expérience des grands rendez-vous. Ibrahim Sangaré et Jean Michaël Seri apportent également de solides garanties dans l’entrejeu. En défense, Ousmane Diomandé, Evan Ndicka et Wilfried Singo auront la lourde responsabilité de stabiliser l’arrière-garde ivoirienne. Plusieurs absences notables ont toutefois retenu l’attention, notamment celles de Sébastien Haller, Christopher Opéri, Yann Gboho ou encore Martial Godo, tous laissés hors du groupe pour cette campagne mondiale.

La liste complète de la Côte d’Ivoire :

Gardiens : Yaya Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont.

Défenseurs : Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guéla Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo.

Milieux : Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulaï, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean-Michael Séri.

Attaquants : Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakhité, Yann Diomandé, Evann Guessand, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré, Elye Wahi.













