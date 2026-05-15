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Turquie: Victor Osimhen invité à quitter Galatasaray

Ancien international nigérian, Obinna Nsofor estime que Victor Osimhen doit désormais évoluer dans un club candidat à la Ligue des champions afin de poursuivre sa progression, malgré son statut de leader à Galatasaray SK.

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Football
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Turquie: Victor Osimhen invité à quitter Galatasaray
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Victor Osimhen est une nouvelle fois au cœur des spéculations concernant son avenir, alors que plusieurs voix s’élèvent pour l’inciter à franchir un cap dans sa carrière. Ancien attaquant de l’Inter Milan et passé notamment par la Premier League avec West Ham United, Obinna Nsofor estime que l’international nigérian a fait le tour de la question avec Galatasaray SK. Depuis son arrivée en provenance de l’SSC Naples, Osimhen a largement contribué aux succès du club stambouliote, avec notamment deux titres consécutifs de champion de Turquie.

Mais selon Nsofor, l’attaquant nigérian doit désormais viser plus haut pour atteindre son plein potentiel, avec des rumeurs persistantes l’envoyant vers des cadors européens comme le Real Madrid, le Bayern Munich, Chelsea FC ou encore Manchester United FC. « Victor Osimhen a prouvé sa valeur à Galatasaray. S’il veut devenir l’un des meilleurs attaquants du monde, il doit évoluer dans un club capable de viser la Ligue des champions », a estimé Nsofor sur Brila, propos relayés sur X.

L’ancien international nigérian reconnaît toutefois le statut du club turc, tout en soulignant ses limites sur la scène européenne. « Galatasaray reste un grand club, mais parmi les équipes capables de remporter la Ligue des champions, il ne fait pas partie des favoris », a-t-il ajouté.




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