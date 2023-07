Xavi: «le Real Madrid a un bien meilleur effectif que le Barça»

En conférence de presse après la victoire contre le Real Madrid (3-0) samedi soir, l’entraîneur du FC Barcelone Xavi a estimé que le rival a un meilleur effectif que son équipe. Une manière pour le technicien de réclamer des recrues à sa direction.

Pour la deuxième année consécutive, le FC Barcelone s’est frotté au Real Madrid dans un match amical aux Etats Unis. Dans une rencontre qui s’est déroulée à Dallas, les Blaugranas ont remporté la victoire sur le score de 3-0, grâce à des réalisations de Ousmane Dembélé, Femi Lopez et Ferran Torres. Un résultat trompeur pour l’entraîneur des Culés Xavi. Ce dernier a même comparé son effectif à celui du rival, en conférence de presse après la partie.

« Le résultat est très favorable, mais cela ne veut pas dire que nous avons fait un super match. Le Real Madrid a un bien meilleur effectif que le notre. Ils ont sorti des joueurs et ils ont un éventail de possibilités. Ils ont un grand effectif. Je suis satisfait de la manière dont nous avons joué, mais il y a beaucoup de choses à améliorer et, à de nombreux moments, nous avons ressemblé à ce que nous voulons être.« , a lâché l’ancien milieu de terrain, relayé par Real France, pour mettre la pression sur sa direction sur ce mercato estival. Des propos lancés à l’endroit de Deco et de Mateu Alemany, dirigeant du club, selon Marca.

- Publicité-

D’après les informations du média espagnol, Xavi estime que son équipe a toujours besoin d’un latéral droit et d’un milieu de terrain ayant un profil défensif. Il insiste sur le fait qu’il ne souhaite pas faire de compromis et préfère aligner des spécialistes à chaque poste pour être compétitif dans tous les aspects du jeu, en particulier en Europe. Pour rappel, jusqu’ici, le FC Barcelone n’a accueilli que trois recrues notamment İlkay Gündoğan, Íñigo Martínez et Oriol Romeu.

Articles similaires