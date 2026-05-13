Arsenal: Paul Dickov voit Declan Rice remporter le Ballon d’Or 2026

L’ancien attaquant d’Arsenal, Paul Dickov, estime que Declan Rice peut viser le Ballon d’Or si les Gunners décrochent la Ligue des champions , mettant en avant le rôle déterminant du milieu anglais dans le projet de Mikel Arteta.

Paul Dickov estime que Declan Rice possède toutes les qualités pour prétendre au Ballon d’Or, à condition qu’Arsenal remporte la Ligue des champions. L’ancien attaquant des Gunners n’a pas tari d’éloges sur l’international anglais, qu’il considère comme l’un des milieux les plus complets du football européen actuel. Dans des propos relayés par l’Irish Mirror, Dickov a salué l’impact considérable de Rice dans le système de Mikel Arteta. « Declan est un joueur exceptionnel, capable d’exceller dans tous les aspects du jeu », a-t-il expliqué.

Selon lui, la course au Ballon d’Or dépendra avant tout du parcours européen d’Arsenal plutôt que d’un éventuel titre en Premier League. « Pour le Ballon d’Or, la Ligue des champions reste le facteur décisif. Si Arsenal remporte la compétition, Declan Rice aura une véritable chance de décrocher cette récompense », a ajouté Dickov. Arrivé en provenance de West Ham United F, Rice s’est rapidement imposé comme l’un des leaders du milieu londonien grâce à son volume de jeu, sa qualité technique et son influence dans les grands rendez-vous.







