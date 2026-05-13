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Ligue des champions 2026-2027: 19 équipes déjà qualifiées

Plusieurs géants européens ont déjà assuré leur présence en Ligue des champions grâce à leurs performances en championnat. De Arsenal au Real Madrid en passant par le Paris Saint-Germain, la liste des premiers qualifiés commence à prendre forme à travers l’Europe.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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Ligue des champions 2026-2027: 19 équipes déjà qualifiées
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Au moins 19 clubs ont déjà validé leur qualification pour la phase de ligue de la Ligue des champions grâce à leur classement actuel dans leurs championnats respectifs. En Premier League, Arsenal, Manchester City et Manchester United ont déjà sécurisé leur place pour la prochaine édition de la compétition. L’Angleterre est assurée d’obtenir au minimum cinq représentants, avec la possibilité d’un sixième billet si Aston Villa FC remporte la finale de la Ligue Europa.

Du côté de LaLiga, cinq clubs ont également composté leur ticket : FC Barcelone, Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Betis et Villarreal CF. En Bundesliga, Bayern Munich, Borussia Dortmund et RB Leipzig ont déjà validé leur qualification. Plusieurs autres grands clubs européens seront également au rendez-vous, notamment Paris Saint-Germain et RC Lens en France, Feyenoord Rotterdam et PSV Eindhoven aux Pays-Bas, FC Porto au Portugal, Galatasaray SK en Turquie, Inter Milan en Italie ainsi que Shakhtar Donetsk en Ukraine.




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