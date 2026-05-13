Liga: Ancelotti valide un retour de Mourinho au Real Madrid

Carlo Ancelotti a apporté son soutien à un éventuel retour de José Mourinho sur le banc du Real Madrid. Dans un entretien accordé à The Athletic, l’actuel sélectionneur de l’Équipe du Brésil de football a estimé que le technicien portugais possédait le profil idéal pour relancer le club madrilène et restaurer l’ordre au sein du vestiaire du Santiago Bernabéu. José Mourinho est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid pour la saison prochaine. L’ancien entraîneur de Benfica pourrait ainsi effectuer un retour remarqué dans la capitale espagnole plus de dix ans après son premier passage.

Ancelotti connaît parfaitement le contexte madrilène, lui qui avait succédé à Mourinho en 2013 avant d’offrir au Real Madrid sa célèbre « Décima » en Ligue des champions. L’Italien n’a pas caché son admiration pour son ancien rival. « Je serais très heureux de le voir revenir au Real Madrid », a confié Ancelotti. « José est capable de réaliser un travail exceptionnel, comme il l’a démontré dans tous les clubs où il est passé », a ajouté le technicien italien. Dans un contexte de reconstruction après une saison compliquée, les propos d’Ancelotti renforcent encore un peu plus les spéculations autour d’un retour de Mourinho à Madrid.







