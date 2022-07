Xavi: « Dembélé est un joueur différent, spécial »

Dans des propos rapportés par Mundo Deportivo ce mercredi, Xavi a encensé son attaquant Ousmane Dembélé , après le nul du FC Barcelone contre la Juventus (2-2) en amical cette nuit.

Dans la nuit de ce mardi à mercredi, le FC Barcelone a été tenu en échec par la Juventus (2-2) lors d’un match amical aux Etats-Unis. Auteur d’un doublé lors de cette rencontre, Ousmane Dembélé a encore fait une fois étalage de son talent, pour le plus grand bonheur de son entraîneur Xavi. « C’est un joueur différent, spécial. Il doit être plus régulier, marquer plus de buts et donner plus de passes décisives, ce qui a déjà été amélioré la saison dernière », a déclaré le technicien catalan au sujet de son attaquant, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.

Souvent gêné par les blessures lors de ses premières années au FC Barcelone, Dembélé semble avoir trouvé un équilibre physique ces derniers mois. Le joueur n’a en effet plus connu de pépins physiques la deuxième moitié de saison dernière, et cela se ressent sur ses performances. « Depuis novembre de l’année dernière, quand nous (son staff technique) sommes arrivés, je vois un Dembélé heureux. Il est toujours impliqué et l’a montré. C’est pourquoi j’ai tant insisté pour qu’il reste » a expliqué Xavi.

Après avoir hésité pendant un long moment, Ousmane Dembélé a finalement décidé de prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Il y a quelques jours, le français a signé un nouveau bail de deux ans avec les Culés, soit jusqu’en 2024. L’ailier Blaugrana pourra désormais aller chercher de nouveaux titres avec son club, notamment la Ligue des Champions. Et pour cela, il pourra compter sur des renforts de poids tels que Robert Lewandowski ou en encore Franck Kessié.