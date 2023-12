Xavi à Lewandowski: «Je veux que vous courriez comme des cochons»

-Publicité-

Les prestations plus que mitigées du Barça ces dernières semaines agacent visiblement Xavi qui n’hésite plus à dégainer contre ses joueurs. Episode choisi, l’échange houleux entre l’entraineur catalan et Lewandowski lors de la victoire face à Almeria, mercredi.

C’est un secret de polichinelle. Le Barça ne va pas très bien ces dernières semaines. Malgré une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, avec le club catalan qui a fini premier du groupe H, les Blaugranas ne rassurent pas en Liga.

Battus par Gérone (2-4) et accrochés par Valence (1-1), les Culés ont failli essuyé mercredi dernier, une troisième sortie sans victoire. Face en effet à Almeria à Montjuïc à l’occasion de la 18è journée du championnat, les Catalans ont arraché de justesse les trois points de la partie. Longtemps bousculés, les locaux se sont finalement imposés sur le score de 3-2.

Une précieuse victoire pour le Barça qui remonte sur le podium, à 7 longueurs du Real Madrid, nouveau leader. Mais tout n’a pas été rose lors de cette rencontre côté blaugrana, avec notamment Xavi qui avait violemment sermonné ses joueurs à la pause.

Comme le raconte Mundo Deportivo, le technicien espagnol s’en était pris à Robert Lewandowski, auteur d’un match moyen malgré une passe décisive délivrée. «Je veux que vous courriez comme des cochons», aurait déclaré l’entraîneur catalan à son groupe, avant de demander à l’attaquant polonais «de se mettre à courir pour une fois». Ambiance…..