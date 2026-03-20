World Happiness Report 2026 : le Niger et la Côte d’Ivoire dans le top 10, le Bénin absent

Le dernier World Happiness Report place plusieurs nations africaines parmi les mieux notées du continent en 2026 : l’île Maurice conserve la première place africaine avec une moyenne de 5,939, tandis que la Côte d’Ivoire et le Niger figurent dans le top 10 continental. L’étude, réalisée par des chercheurs internationaux, évalue 147 pays sur une échelle de 0 à 10 en s’appuyant sur les perceptions des populations concernant leur qualité de vie.

La méthodologie du rapport combine des enquêtes d’auto-évaluation et des indicateurs macroéconomiques pour produire un score moyen. Les classements publiés tiennent compte de moyennes pluriannuelles afin de lisser les variations annuelles et améliorer la robustesse statistique des estimations ; par exemple, le WHR 2025 a utilisé la moyenne des scores de 2022, 2023 et 2024.

Le palmarès africain 2026 réunit des pays d’aires géographiques et de trajectoires économiques très différentes. Outre l’île Maurice en tête, la Libye (5,731) et l’Algérie (5,714) occupent les deuxième et troisième positions, suivies par le Mozambique (5,336), le Gabon (5,167), la Côte d’Ivoire (5,148), le Cameroun (5,083), l’Afrique du Sud (5,009), le Niger (4,940) et la Tunisie (4,798).

Le Niger et la Côte d’Ivoire dans le top 10 africain

Le Niger figure au 9e rang du classement africain avec une moyenne de 4,940 sur 10 et se positionne au 103e rang mondial, immédiatement derrière l’Azerbaïdjan et devant le Pakistan. Malgré un Produit intérieur brut par habitant parmi les plus faibles du continent et des difficultés d’accès à certains services essentiels, les enquêtes indiquent que les populations nigériennes déclarent un niveau de satisfaction relatif. Les auteurs du rapport mettent en avant des facteurs tels que les réseaux de solidarité locale et un fort sentiment communautaire comme éléments explicatifs possibles de ce ressenti.

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La Côte d’Ivoire occupe la 6e place africaine avec une moyenne de 5,148. Le pays est ainsi le mieux classé de l’espace CEDEAO dans ce palmarès. Sa moyenne a légèrement progressé par rapport à 2024, où elle s’établissait à 5,102 et lui valait le 98e rang mondial. Les données historiques du WHR soulignent plusieurs périodes d’amélioration significative pour la Côte d’Ivoire : une hausse marquée en 2017, passant d’une moyenne de 4,180 (128e) à 4,671 (107e), puis une autre progression notable autour de 2019.

Le cas du Bénin est également documenté dans le rapport : avec une moyenne de 4,393, le pays se situe au 124e rang mondial. Il se classe derrière le Burkina Faso (123e) et devant le Tchad (125e). Les observations comparatives montrent que le rang le plus élevé atteint par le Bénin dans la série historique présentée remonte à 2019 (86e), tandis que le point le plus bas a été enregistré en 2014 (155e). L’année 2018 a enregistré la plus forte progression pour le pays, alors que 2021 représente la baisse la plus marquée.

Les auteurs du World Happiness Report précisent que les scores nationaux reflètent des évaluations subjectives de la qualité de vie consolidées par des indicateurs objectifs et que le recours à des moyennes triennales vise à réduire les effets de court terme sur les classements ; ainsi, le WHR 2025 s’appuie sur les moyennes 2022–2024