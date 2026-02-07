Benin Web TV
Samedi, à 15h GMT, Wolverhampton accueille Chelsea pour le compte de la 25e journée de Premier League.

Football
Wolves – Chelsea : compositions officielles pour la 25e journée de Premier League
Les deux équipes se présentent avec un schéma en 4-2-3-1. Chez les Wolves, Armstrong est désigné comme le meneur offensif, évoluant juste derrière Arokodare. Du côté de Chelsea, la même organisation tactique est retenue : Palmer débute à droite et Pedro Neto réintègre le onze pour animer le côté gauche de l’attaque.

Les compositions annoncées pour le match sont les suivantes.

Compositions

Wolves : Sà, Doherty, Hugo Bueno, Mosquera, J. Gomes, A. Gomes, Hwang, Armstrong, Mané, Arokodare.

Chelsea (4-2-3-1) : Sanchez, Cucurella, Chalobah, Fofana, Gusto, Santos, Caicedo, Palmer, Fernández, Neto, Pedro.

