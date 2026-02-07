Wolves – Chelsea : compositions officielles pour la 25e journée de Premier League

Les deux équipes se présentent avec un schéma en 4-2-3-1. Chez les Wolves, Armstrong est désigné comme le meneur offensif, évoluant juste derrière Arokodare. Du côté de Chelsea, la même organisation tactique est retenue : Palmer débute à droite et Pedro Neto réintègre le onze pour animer le côté gauche de l’attaque.