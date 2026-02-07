Wolves – Chelsea (25e journée de Premier League) : quelles chaînes TV pour suivre le match en direct
Pour la 25e journée de Premier League, Wolverhampton, actuellement dernier au classement, accueille Chelsea à Molineux ce samedi après-midi avec un coup d’envoi fixé à 15h GMT. Cette confrontation s’annonce déterminante pour les hôtes comme pour les visiteurs.
Les Wolves jouent gros dans cette rencontre, cherchant à grappiller des points essentiels pour s’éloigner de la zone de relégation, tandis que Chelsea vise à consolider sa place dans la course au top 4 et à revenir en force dans la lutte pour les premières places.
Les supporters africains pourront suivre la rencontre sur plusieurs chaînes sportives : SuperSport MaXimo 1 et SuperSport Action Africa proposent la diffusion, tout comme BeIN Sport et Canal+ Sport 5, offrant une couverture large pour ne rien rater de cette affiche de Premier League.
Diffusion en Europe et à l’international
Au Royaume-Uni, Sky Sports assurera la retransmission. Les téléspectateurs américains auront accès au match via le service de streaming Peacock Premium, tandis qu’au Canada la diffusion sera assurée par DAZN. En Australie, Optus Sport retransmettra la rencontre, en Allemagne la retransmission sera sur Sky Sports Premier League, et en Inde le match sera disponible sur Disney+ Hotstar VIP.