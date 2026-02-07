Wolves – Chelsea (25e journée de Premier League) : quelles chaînes TV pour suivre le match en direct

Pour la 25e journée de Premier League, Wolverhampton, actuellement dernier au classement, accueille Chelsea à Molineux ce samedi après-midi avec un coup d’envoi fixé à 15h GMT. Cette confrontation s’annonce déterminante pour les hôtes comme pour les visiteurs.

Les Wolves jouent gros dans cette rencontre, cherchant à grappiller des points essentiels pour s’éloigner de la zone de relégation, tandis que Chelsea vise à consolider sa place dans la course au top 4 et à revenir en force dans la lutte pour les premières places.

Les supporters africains pourront suivre la rencontre sur plusieurs chaînes sportives : SuperSport MaXimo 1 et SuperSport Action Africa proposent la diffusion, tout comme BeIN Sport et Canal+ Sport 5, offrant une couverture large pour ne rien rater de cette affiche de Premier League.

