Willy Dumbo: l’animateur ivoirien réalise la plus grande performance de sa carrière (vidéo)

Willy Dumbo, l’éminent présentateur ivoirien, vient de gravir un échelon supplémentaire dans le panorama de sa carrière après avoir assuré avec brio le rôle de maître de cérémonie lors du concert emblématique de Ferre Gola au stade des martyrs de Kinshasa, devant une foule de plus de 100 000 spectateurs.

Le samedi 24 juin dernier, devant une foule dépassant les 100 000 personnes, Willy Dumbo, présentateur de l’émission « Willy à Midi », a brillamment animé le concert de l’artiste congolais Ferre Gola au stade des martyrs de Kinshasa. Sous les yeux du monde entier, il a démontré sa capacité à captiver et maintenir en haleine une foule en délire, en attendant l’arrivée du chanteur.

Cette première prestation d’envergure, qualifiée de « baptême de feu », a été marquée par la maîtrise et l’assurance dont a fait preuve l’animateur devant une foule immense. Un exploit qui lui a valu de nombreux éloges, notamment de la part du journaliste et écrivain franco-ivoirien, Serge Bilé. Celui-ci a exprimé son admiration pour Willy Dumbo, le considérant comme l’un des meilleurs de sa génération. Il a salué son côté créatif et son intelligence à l’antenne, soulignant l’importance d’encourager les jeunes talents qui se démarquent et qui prennent la relève des illustres pionniers de la télévision ivoirienne.

« J’ai vu passer deux ou trois extraits du concert géant du chanteur congolais Ferre Gola à Kinshasa. C’est l’animateur ivoirien Willy Dumbo qui en assurait la présentation. Bravo à l’un et à l’autre. Je suis surtout fan de Willy Dumbo, l’un des meilleurs de sa génération. J’aime son côté créatif et son intelligence à l’antenne. Il le sait. Je le lui ai déjà dit vis à vis. Il est bon d’encourager les jeunes qui sortent du lot et qui prennent la relève des illustres pionniers de la télévision ivoirienne dont faisait partie mon défunt père« , a écrit Serge Bilé sur sa page Facebook.

Cette performance exceptionnelle de Willy Dumbo a marqué un tournant décisif dans sa carrière, propulsant sa renommée au-delà des frontières. Son talent et son charisme ont su conquérir le public, tandis qu’il gravait son nom parmi les figures incontournables de l’animation d’événements majeurs en Afrique. Une réussite qui restera gravée dans les mémoires et qui témoigne du parcours remarquable de cet animateur ivoirien, prêt à conquérir de nouveaux sommets.

