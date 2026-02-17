William et Catherine : Beatrice et Eugenie ne leur manqueront pas

Les nouvelles révélations liées à Jeffrey Epstein continuent de peser sur les membres du clan York. Beatrice et Eugenie se retrouvent pénalisées par les scandales touchant le prince Andrew et Sarah Ferguson, tandis que le prince William et son épouse Kate voient également leur image affectée en lien avec leurs engagements publics. Le 9 février, le palais de Kensington a publié un communiqué indiquant que le couple se disait « profondément préoccupé » et exprimait ses pensées envers les victimes.

Les nouvelles révélations liées à Jeffrey Epstein continuent de peser sur les membres du clan York. Beatrice et Eugenie se retrouvent pénalisées par les scandales touchant le prince Andrew et Sarah Ferguson, tandis que le prince William et son épouse Kate voient également leur image affectée en lien avec leurs engagements publics. Le 9 février, le palais de Kensington a publié un communiqué indiquant que le couple se disait « profondément préoccupé » et exprimait ses pensées envers les victimes.

Richard Eden, journaliste spécialisé dans les affaires royales, affirme que les filles d’Andrew et de Sarah Ferguson ne disposeraient d’aucun rôle officiel au sein de la famille royale lorsque William accédera au trône.

Un article du Daily Mail évoque notamment un courriel daté de 2015, donc postérieur à la condamnation d’Epstein, dans lequel le financier affirme que Beatrice « l’appréciait ». Le même article rapporte que Beatrice aurait conseillé sa mère sur la manière de calmer Epstein après que Sarah Ferguson l’eut qualifié de prédateur sexuel, et qu’à la même période Ferguson s’était excusée et avait accepté une somme de 15 000 livres de la part du financier.

Le quotidien met aussi en avant la participation attribuée à Beatrice dans la préparation de l’interview de 2019 accordée par le prince Andrew à Newsnight, évoque son rôle dans le récit familial autour de l’épisode du Pizza Express et signale une visite en Floride de Beatrice et Eugenie avec leur mère peu après la sortie de prison d’Epstein, alors placé sous assignation à résidence.

Les cousines de William dans le viseur

Le commentateur royal Richard Fitzwilliams estime que la décision sur l’avenir des deux sœurs pourrait revenir à William. Il souligne par ailleurs qu’elles ne paraissent pas entretenir de liens étroits avec William et Catherine et que leur absence ne se ferait pas particulièrement ressentir.

Le Daily Mail rappelle des tensions antérieures, citant notamment l’absence de Dave Clark, compagnon de Beatrice à l’époque, lors du mariage de William. Le journal note également une différence de relation entre les deux sœurs, en signalant qu’Eugenie serait plus proche du prince Harry.

