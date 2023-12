Wilberforce Mfum: « Quand le Ghana joue, je me demande si c’est bien les Black Stars »

-Publicité-

La légende du football ghanéen, Wilberforce Mfum, s’est inquiétée des mauvaises performances des joueurs de l’équipe nationale des Black Stars lors des derniers matchs.



S’exprimant lors d’une émission de Happy FM intitulée « Celebrating Our Heroes », Mfum a déclaré qu’il ne reconnaissait plus les Black Stars lorsqu’il les regarde jouer.

Il a dit qu’il se demandait toujours s’il regardait effectivement un match des Black Stars. « Récemment, lorsque l’équipe a joué à Kumasi, si vous avez regardé attentivement, vous vous demanderez si c’est bien les Black Stars. Ils devraient être sérieux à l’entraînement », a déclaré Wilberforce Mfum.



Le grand footballeur ghanéen a déclaré que de nombreux joueurs actuels des Black Stars ne sont pas bons, ajoutant que l’entraîneur devrait s’assurer qu’il invite des joueurs de qualité à jouer pour l’équipe nationale. « Il y a des joueurs qui jouent en deuxième division mais ils ont la chance de jouer pour l’équipe nationale. Lorsque vous examinez les normes, vous vous rendez compte qu’elles sont en mauvais état », poursuit-il.



« Si ce sont les responsables de la GFA des entraîneurs qui font la sélection, la presse doit le dis-le parce que l’équipe que je vois maintenant n’est pas bonne », a conclu Wilberforce Mfum. Le Ghana est logé dans le groupe B à la CAN 2023, avec le Cap-Vert, l’Egypte et le Mozambique.