Wifi trop lent ? Evitez de placer le routeur sans fil à ces 06 endroits

Difficile aujourd’hui de vivre sans internet. Il peut être fort désagréable d’être chez soi à vouloir regarder une série ou jouer en ligne sur son ordinateur portable, et de constater que la connexion Wi-Fi, qui était tout à l’heure correcte, devient hasardeuse. C’est surement dû au lieu où vous l’avez placé. Découvrez alors dans cet article ces 06 endroits à éviter pour vos routeurs sans fil.

L’emplacement du routeur est un élément clé pour obtenir le meilleur signal Internet possible dans la maison. La distance du routeur peut être la cause d’un ralentissement de la vitesse de votre connexion Internet. On vous propose alors les lieux à éviter pour votre routeur sans fil afin d’obtenir une connexion Internet optimale.

1. Au sous-sol

Déjà au rez-de chaussée, le signal n’est pas toujours aussi performant qu’on le souhaiterait, alors imaginez la situation lorsque votre routeur est camouflé au sous-sol. Pas étonnant que vous ayez régulièrement des coupures de connexion ! Les routeurs sont généralement optimisés pour l’éclairage horizontal des locaux. Ils émettent relativement peu de puissance radio vers le haut. De plus, le plafond agit souvent comme un frein radio. Le sous-sol n’est définitivement pas l’emplacement le plus adapté !

2. Derrière les grandes plantes au feuillage touffu

Ces grandes feuilles contiennent souvent beaucoup d’eau, puisqu’on les arrose souvent. Et c’est justement ce qui empêche les ondes radio émises par le routeur de se propager correctement. Résultat : la portée et la vitesse de transmission diminuent. En outre, si vos murs sont en Placoplatre, ils peuvent également atténuer les signaux Wi-Fi et mettre à mal la connexion.

3. Dans une armoire ou une étagère en métal

Si votre signal Wi-Fi est très faible et inconstant, c’est sûrement parce qu’il est affecté par les éléments qui l’entourent. L’étagère en métal en fait partie ! Tout boîtier métallique du routeur protège considérablement ses antennes et amortit ainsi la propagation du signal radio. Or, le métal absorbe les ondes radio et diminuent ainsi fortement le signal. Mieux vaut donc éloigner le boîtier de toutes sortes d’objets métalliques.

4. Sur le sol derrière un ordinateur

Ainsi positionné, le routeur n’est pas visible, mais votre réseau sans fil non plus. Le PC agit comme un bouclier empêchant les ondes radio de se propager convenablement, de la même façon que l’étagère métallique. Dans ce cas, tous les autres appareils connectés un peu plus loin auront une mauvaise réception du réseau.

5. Près d’une fenêtre

A l’instar du sous-sol, c’est là encore l’un des pires endroits de la maison où placer le routeur. Car le signal a tendance à se propager de manière incontrôlable. Gardez à l’esprit que le signal ne voyage pas de manière linéaire, mais plutôt sous la forme d’un ventilateur.

6. Dans un coin reculé de la pièce

Comme on l’a expliqué plus haut, les antennes installées dans les routeurs transmettent des ondes horizontalement et de manière uniforme dans toutes les directions. Dès lors, si vous installez le boîtier dans un coin vraiment isolé, vous fournirez peut-être un service optimal à la rue adjacente, mais pas à votre domicile.