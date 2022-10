« White Lives Matter »: la petite fille de Bob Marley répond aux critiques

La petite-fille de Bob Marley, Selah, fustige les critiques et attaques contre le « White Lives Matter » en soutient à Kanye West. En réponse à ses détracteurs, elle a partagé un SMS qu’elle a échangé avec le rappeur annonçant qu’elle compte bien « poursuivre la campagne » avec « profondeur et clarté »

Selah Marley, 23 ans, s’est affichée avec des chemises portant un slogan provocateur lors du défilé de la Fashion Week de Paris de Kanye lundi dernier. Mais le mouvement a depuis été qualifié de « cascade », suscitant un contrecoup intense.

Une polémique qui n’ébranle pas Selah qui compte aller au bout de ses objectifs. «Vous ne pouvez pas m’intimider, me manipuler ou m’amener au silence. Tu ne me forceras pas non plus à être qui tu veux que je sois », a-t-elle réagi. «J’aime prendre des risques et embrasser la liberté, mais dans ce cas, je pense que nous pouvons continuer à discuter de la profondeur de nos décisions pour montrer la pureté de nos intentions et apporter la guérison à notre communauté », a-t-elle précisé.

Selah est la fille de l’ancienne chanteuse des Fugees Lauryn Hill et la petite-fille de l’emblématique Bob Marley, chroniqueur de la lutte des Noirs pour la liberté.

Elle est née au cours de la relation à long terme de Hill avec Rohan Marley, le fils de l’artiste reggae Bob Marley. Le couple a eu cinq enfants lorsqu’ils étaient ensemble entre 1996 et 2009. Le couple ne s’est jamais marié.