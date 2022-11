WhatsApp : voici pourquoi vous devez vous méfiez de cette version de l’application

Les utilisateurs de l’application de messagerie instantanée « YoWhatsApp », devraient beaucoup faire attention. Et pour cause, une fois cette application téléchargée sur votre smartphone permet aux pirates d’avoir accès à vos données.

Des applications comme « YoWhatsApp » peuvent être téléchargées, sans passer par le Google Play Store. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, les utilisateurs d’Android sont la cible fréquente d’actes de piratage. Contrairement aux appareils iOS, où l’opération s’annonce compliquée voire impossible, en raison de leur système sécurisé.

En effet à en croire les experts de Kaspersky, cette méthode de piratage est de plus en plus utilisée, afin de faciliter la distribution des applications malveillantes. C’est notamment le cas avec « Triada », un logiciel malveillant capable de voler le compte de messagerie instantanée d’un utilisateur puis de l’utiliser pour envoyer des messages à ses contacts. Il permet également aux pirates d’extorquer de l’argent aux utilisateurs dont le smartphone est infecté par le malware en les faisant souscrire à leur insu à des abonnements payants. Il est donc important de détecter les programmes espions sur votre téléphone afin de les supprimer le plus rapidement possible.

Les pirates ont aussi accès aux SMS des utilisateurs, grâce au malware « Triada », ce qui leur permet de valider le code de confirmation bancaire à leur place. Raison pour laquelle, les experts de Kaspersky exhortent les utilisateurs à ne pas utiliser les versions non officielles des différentes applications, particulièrement celles concernant WhatsApp.

Par ailleurs, les personnes ayant déjà téléchargé « YoWhatsApp » et toute autre version alternative de ce logiciel de messagerie instantanée, sont priés de désinstaller l’application et de procéder au nettoyage de leur smartphone.