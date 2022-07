WhatsApp : voici pourquoi il faut éviter de supprimer un message envoyé

L’application WhatsApp a introduit, depuis 2017, une fonctionnalité qui vous permet de supprimer un message envoyé. Cependant depuis quelques jours, l’information selon laquelle l’on doit plus utiliser cette fonctionnalité fait boule de neige sur la toile. Découvrez la raison pour laquelle il faut éviter cette habitude.

WhatsApp a activé l’option de suppression des messages depuis l’année 2017, pour palier aux problèmes d’erreur de frappe, de faute d’orthographe ou d’erreur de destinataire. Cette fonction vous permet certes d’annuler l’envoi, mais vous devez souvent garder à l’esprit que cette fonctionnalité à ses conséquences. Nous vous dévoilons donc dans cet article les raisons pour lesquelles vous devez l’éviter.

Une des raisons pour lesquelles il est déconseillé d’utiliser cette dernière option est que si le contact n’était pas connecté au moment de l’envoi du message, il est possible qu’il n’ait pas pu le lire. Il apparaîtra donc dans le chat qu’un texte a été supprimé avant qu’il ne s’affiche. Cela vous exposera non seulement à cette personne, mais il est possible que plus tard, elle « vous demande une explication » sur la raison pour laquelle vous avez supprimé le message.

D’autre part, il convient de préciser qu’en raison des progrès de la technologie et des multiples applications externes, il est possible que certains aient installé une application qui leur permet de lire les messages supprimés, donc même s’il n’a pas été envoyé, votre contact pourrait voir le texte.

Bien que ces applications enfreignent les politiques de confidentialité de WhatsApp, il est préférable de toujours relire le message avant d’appuyer sur l’icône d’envoi pour éviter une situation délicate.