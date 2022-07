WhatsApp : voici la signification des émojis au visage avec des cœurs

Si vous faites partie de ceux qui aiment envoyer des émojis à votre famille, vos amis et vos autres contacts WhatsApp, connaissez-vous vraiment la signification des visages accompagnés de cœurs ? Il peut s’agir d’une manière d’exprimer un sentiment amoureux ou un coup de cœur. Cela dit, il semble que chacun de ces symboles ait plus qu’une seule signification.

Au cours des discussions WhatsApp, vous envoyez surement les émojis au visages avec des cœurs à vos proches, amis et parents sans vraiment savoir la signification réelle de ces émojis. Voici pour vous la réelle signification de ces symboles.

Ce n’est toujours pas facile d’exprimer certains sentiments par des écrits. C’est pourquoi WhatsApp nous aide avec les émojis, les stickers, les GIF et les images. Les plus populaires sont ceux qui sont accompagnés de cœurs. Ces derniers sont souvent associés à l’amour alors qu’ils peuvent exprimer diverses choses. Pour alors connaître les différentes subtilités qu’ils revêtent, afin de les utiliser dans les bons contextes, nous vous invitons à lire cet article.

L’émoji du visage aux yeux en cœurs

Sur IOS ou Android, l’émoji du visage aux yeux en forme de cœur est particulièrement utilisé par une large partie des utilisateurs de l’application de WhatsApp, Messenger, Telegram ou encore Instagram. Il est représenté par un visage dont la bouche affiche un sourire ainsi qu’un cœur à la place de chaque œil. Cet émoji très communicatif, transmet l’expression enthousiaste d’un amour, d’une adoration ou encore d’un engouement vis-à-vis d’une personne ou d’une chose.

Cependant, son utilisation est plus nuancée qu’il n’y paraît. S’il est dans la plupart des cas utilisé pour exprimer ces sentiments, il est également employé par les utilisateurs à la vue d’une vidéo, d’une image ou d’une publication qu’ils ont beaucoup apprécié. Cela est d’autant plus le cas sur Instagram où l’émoji est le plus utilisé pour réagir à la story d’un ami ou d’un artiste.

Cet émoji populaire rayonne de bonheur et illustre généralement l’étendue de son affection, de son amour ou encore de sa reconnaissance. En d’autres termes, il peut être utilisé pour exprimer un amour romantique ou non romantique. Qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre, sa portée exprime une affection particulièrement enthousiaste s’il n’est pas utilisé en tant que « coup de cœur ».

L’émoji du visage entouré de petits cœurs

Sur WhatsApp, cet émoji représente un visage dont la bouche et les yeux sourient avec bienveillance. Le sourire fermé, les joues roses et les cœurs qui planent autour de sa tête, signifient que vous ressentez une multitude de sentiments, notamment la joie et l’affection d’une personne amoureuse. Dépendamment de l’application de messagerie que vous utilisez, l’emplacement des cœurs va légèrement varier.

Là encore, la nuance est de mise puisque si cet émoji est en principe utilisé pour exprimer de l’amour, le contexte de son utilisation reste le plus important. En effet, selon la situation, le type de sentiment ainsi que son intensité peuvent varier.

À la différence du visage aux yeux en forme de cœur, celui-ci ne possède pas le même degré d’enthousiasme mais plutôt un sentiment de gratification, de satisfaction et de détente. Il est plus radieux et transpire la plénitude. Si une personne vous met du baume au cœur, c’est sûrement l’émoji à privilégier.

Par ailleurs, vu que l’utilisation des émojis est au cœur de nos communications quotidiennes, il est donc plutôt utile d’en connaître les subtilités !