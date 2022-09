WhatsApp : voici la signification de l’émoji « mains levées »

De nos jours les émojis, les émoticônes et les stickers sont plus utilisés dans les conversations. Et pour cause, ces derniers permettent de dévoiler ses sentiments. Découvrez dans cet article, la signification de l’émoji « mains levées » sur WhatsApp.

Au lieu d’utiliser des messages textes ou des messages vocaux, vous pouvez utiliser des émojis selon votre intention mais vous devez bien connaître la signification de certains émojis. Comme par exemple, l’émoji avec les « mains levées » qui peut porter à confusion. En effet, les émojis peuvent souvent être mal interprétés, c’est pourquoi nous allons partager avec vous la signification de cet émoji particulier qui est caractérisé par deux mains de face, levées vers le ciel avec les paumes ouvertes. Les mains sont accompagnées par des petits traits disposés en arc de cercle qui indique qu’elles sont en mouvement.

Selon les applications, les émojis peuvent avoir quelques différences, c’est le cas de cet émoji. Sur certaines applications, il peut apparaître avec les poignets et sur d’autres seules les mains sont visibles. Les doigts sont aussi tendus vers le haut et collés les uns avec les autres.

Que signifie alors cet émoji ?

Si vous envoyez cet émoji sur WhatsApp Messenger, vous souhaitez exprimer une émotion de joie, d’excitation ou encore de célébration. Cet émoji est très positif et il indique souvent que vous voulez féliciter l’autre personne à qui vous l’envoyez. Cela indique que vous célébrez une victoire et que vous êtes rempli de joie. Dans une conversation sur WhatsApp, il sert à exprimer un geste de victoire avec les mains vers le haut. Par exemple, pendant un match de foot ou une compétition sportive, vous pouvez l’utiliser pour saluer un geste ou une action de votre joueur préféré.