WhatsApp: quand utilisez l’émoji cœur bleu ?

Les émojis font maintenant parti du langage des textes de nos jours. Ils permettent de donner un ton à notre conversation. Cependant, il est parfois difficile d’exprimer ses sentiments dans un SMS ou un post. C’est pourquoi, les émojis en forme de cœur sont très utiles. Mais il est très important de faire la différence entre les couleurs. Découvrez la signification du cœur bleu.

L’emoji cœur fait partie du top 5 des emojis les plus utilisés au monde. Et tout comme les fleurs, leur signification change en fonction de leur couleur. Bien qu’il n’existe pas de traduction universelle de la signification de chaque couleur d’emoji cœur, chaque émoticône reste ouvert à interprétation. Nous allons vous exposer ici les conditions dans lesquelles il faut faire usage de l’émoji cœur bleu.

Le bleu est la couleur du ciel et de l’océan : il symbolise souvent la sérénité, la stabilité, la sagesse. Mais transmet aussi une énergie amicale, il est même souvent utilisé par la gent masculine. Non, il n’y a pas spécialement de corrélation avec la couleur socialement attribuée au genre. C’est surtout que cette teinte se réfère à l’amitié depuis toujours. Le cœur bleu doit donc être partagé avec des amis très proches et loyaux, en qui nous avons entièrement confiance. Ce sont des confidents, des personnes avec qui on partage beaucoup de bons moments, comme le brunch dominical. Quelqu’un à qui on raconte tout, sans censure et sans jugement.

Dans une relation amoureuse, il peut être utilisé pour exprimer la confiance en l’être aimé, manifester un sentiment de plénitude, d’épanouissement. Lorsqu’il est utilisé pour déclarer sa flamme, il véhicule l’idée des sentiments purs, nobles, sincères.

