WhatsApp : découvrez la signification de l’émoji des doigts joints et pointés vers le haut

WhatsApp, qui est l’une des applications de messagerie instantanées, permet à ces utilisateurs de communiquer à travers émojis ou stickers. Cependant, beaucoup de personnes utilisent ces derniers de travers. C’est pour éviter ces genres de chose, que nous vous proposons dans cet article la signification de l’émoji des doigts joints et pointés vers le haut.

A en croire le portail des émojis, ce dernier repose sur l’utilisation des mains en guise d’instrument de communication non verbale. Sur WhatsApp et la majeure partie des autres applications de messagerie et réseaux sociaux, il est représenté de la même manière et représente un mode de langage bien expressif.

Selon les concepteurs de l’émoji en question, celui-ci a été pensé en imaginant la manière avec laquelle s’exprime un italien avec ses mains. Du moins, jouer sur ce stéréotype qui représente la culture italienne. En effet, ils affirment que le geste peut être suivi de l’expression « ma che dici ? » qui signifie « qu’est-ce que tu dis ? ». On comprend donc que c’est le type d’émoji qu’on utiliserait en toute théâtralité.

Par ailleurs, la main aux doigts joints et pointés vers le haut est un geste qu’on attribue généralement à la culture italienne. C’est dans un document de quelques pages qu’ils déclarent espérer que leur création soit non seulement adoptée par les concernés de la péninsule italienne, mais également par le monde entier. La raison à cela étant que le style de vie italien et sa culture sont de plus en plus populaires.

D’autres signification de l’émoji des doigts pointés vers le haut

Il est néanmoins rapporté que l’émoji des doigts pointés vers le haut revêt plusieurs significations et pour cause, son utilisation à travers le monde a une portée différente, selon le contexte. Chez les adolescents sud-coréens, adulateurs de la musique K-pop en particulier, le geste en question désigne l’amour. C’est une façon contournée de dire « je t’aime » qui a été popularisée par la chanteuse Kwon Yuri.

Après l’amour et le rôle théâtral de ce geste de la main, il peut également signifier la faim. C’est en effet de cette façon qu’il est utilisé en Inde quand on souhaite demander à une personne si elle désire manger.

Et ce n’est pas tout. Le geste signifie également « va-et-vient » au Nigéria. On l’emploie également pour inciter ou convaincre de manière non verbale une personne à s’apaiser. C’est le cas dans les pays arabes qui utilisent cela comme un appel au calme et à la patience bien que paradoxalement, il peut également être utilisé en tant que menace.

Figurez-vous qu’il a également une certaine signification en France. En harmonie avec le mouvement de la main, les doigts pincés atteignent la bouche qui dans un bruit sec, simule un baiser. C’est comme vous vous en doutez, l’expression d’une satisfaction vis-à-vis d’une chose, d’une personne ou d’une situation ; comme pour dire : « c’est irréprochable », « l’attitude de cette personne est exemplaire », « la saveur de ce plat est parfaite ! ». Ce dernier exemple laisse ainsi supposer qu’il provient du fameux baiser du chef qui sous-entend qu’il a remarquablement réussi le plat. Cette expression est d’ailleurs plus souvent exprimée en anglais. C’est le fameux « Chef’s Kiss ».