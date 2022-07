L’application WhatsApp, qui est beaucoup plus utilisée dans le monde entier aujourd’hui, nous permet d’envoyer des messages textes, vocaux à nos proches et contacts. Elle permet aussi de s’exprimer via des émojis et émoticônes. C’est pourquoi nous vous invitons à découvrir dans cet article la signification du cœur blanc et quand l’utiliser.

WhatsApp dispose d’une panoplie d’émojis « cœur », bien diversifiée pour répondre à tous les utilisateurs. Cependant, il faut bien faire son choix. Et pour cause, ces émojis « cœur » ont tous différentes significations et peuvent être interprétés selon la nature de votre message. Nous aborderons aujourd’hui dans cet article la signification de l’émoji « cœur blanc », qui fait partie de la palette des douze cœurs disponibles sur WhatsApp, et le moins utilisé lors des conversations.

En effet, les utilisateurs de WhatsApp ont tendance à utiliser l’émoji cœur pour exprimer leurs émotions ou leurs sentiments. De plus, il est plus simple d’utilisation et plus courant lors des échanges sur les réseaux sociaux. En plus de représenter un amour éternel et inconditionnel, l’émoji « cœur blanc » est aussi synonyme de pureté de l’amour, c’est pourquoi, il ne peut pas être utilisé de manière anodine.

Vous pouvez l’utiliser dans de nombreux cas pour exprimer ce sentiment à un membre de votre famille, un ami ou encore à votre partenaire. L’émoji « cœur blanc » peut être utilisé pour exprimer un amour pur sans toutefois qu’il revête un aspect romantique comme le cœur rouge. De cette façon, vous pouvez le partager dans un message pour montrer votre affection à l’un ou plusieurs de vos contacts.

Et voilà qui est bien dit. Il faut désormais savoir le moment propice de l’utiliser.